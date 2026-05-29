CONTRACT FOR T-U SCHOOLS NEW SUPER

THE THOMASTON-UPSON BOARD OF EDUCATION HAS RELEASED THE THREE YEAR CONTRACT OF NEW SUPERINTENDANT DR. TRAVET WITHERSPOON OF VALDOSTA CITY SCHOOLS--$170,000 ANNUALLY Payable IN 12 MONTHLY INSTALLMENTS WITH A 3% PAY INCREASE AS OF JULY IST 2027 AND THREE PER CENT JULY IST 2028. THE CONTRACT TERMS- 36 MONTHS COMMENCING JULY IST 2026 AND ENDING JUNE 30TH 2029 WITH PROVISIONS TO EXTEND IT.
THE CONTRACT INCLUDES A MONTHLY IN-COUNTY TRAVEL ALLOWANCE OF $500 AND THE BOARD WILL PAY 100% OF THE HEALTH INSURANCE FAMILY COVERAGE. ALSO THE BOARD WILL TAKE THREE BIDS FOR THE NEW SUPERINENDANT'S MOVING EXPENSES FROM LAKELAND , GEORGIA TO 1242 WAYMANVILLE ROAD IN THOMASTON EXPECTED TO BE IN THE RANGE OF $5000.
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