Friday, May 29, 2026

CONTRACT FOR T-U SCHOOLS NEW SUPER

  THE  THOMASTON-UPSON  BOARD OF  EDUCATION  HAS  RELEASED  THE  THREE   YEAR  CONTRACT  OF    NEW  SUPERINTENDANT  DR. TRAVET WITHERSPOON  OF  VALDOSTA  CITY  SCHOOLS--$170,000 ANNUALLY  Payable  IN  12  MONTHLY  INSTALLMENTS  WITH  A  3%  PAY  INCREASE AS  OF  JULY  IST  2027  AND    THREE  PER  CENT JULY  IST 2028.   THE  CONTRACT  TERMS- 36  MONTHS  COMMENCING  JULY  IST  2026  AND  ENDING  JUNE  30TH  2029 WITH  PROVISIONS  TO  EXTEND  IT.

 

 THE  CONTRACT  INCLUDES    A  MONTHLY  IN-COUNTY TRAVEL  ALLOWANCE  OF  $500   AND   THE  BOARD  WILL  PAY 100% OF  THE  HEALTH  INSURANCE  FAMILY  COVERAGE. ALSO  THE  BOARD  WILL  TAKE  THREE  BIDS  FOR  THE  NEW  SUPERINENDANT'S  MOVING   EXPENSES   FROM  LAKELAND , GEORGIA  TO   1242  WAYMANVILLE  ROAD  IN  THOMASTON  EXPECTED  TO  BE  IN  THE  RANGE  OF  $5000.

Posted by WTGA AM & FM at 1:16 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)