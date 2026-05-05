Tuesday, May 5, 2026

GEORGIA COURT OF APPEALS JUDGE ELIZABETH DALLAS GOBEIL OF THOMASTON

 IF  YOU CHOOSE  TO  CAST  YOUR  VOTE  FOR  A  NATIVE  THOMASTONIAN       SELECT  A  NON-PARTISAN  BALLOT    IN  EARLY  VOTING     FOR  ELIZABETH  DALLAS  GOBEIL  WHO  SERVES  ON  THE GA.  COURT  OF  APPEALS,  VICE-CHAIR  JUDGE  OF  THE  COURT. JUDGE  GOBEIL  HAS  SERVED  FOR  NEARLY  8  YEARS AFTER  BEING  APPOINTED  BY  GOVERNOR  NATHAN  DEAL IN   2018  AND  WAS  ELECTED  STATEWIDE  IN   2020.  AMONG  HER  PROFESSIONAL  ENGAGEMENTS, JUDGE  BOBEIL  SERVES ON  THE  EXECUTIVE  COMMITTEE  OF  THE  COURT OF  APPEALS,  THE  CHIEF JUSTICE'S  COMMISSION  ON  PROFESSIONALSIM,  AND  THE  JUDICIAL  COUNCIL  OF  GEORGIA'S  SUBCOMMITTEE  ON  ARTIFICIAL INTELLIGENCE   AND  THE  COURTS.

Posted by WTGA AM & FM at 4:13 PM

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