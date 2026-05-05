GEORGIA COURT OF APPEALS JUDGE ELIZABETH DALLAS GOBEIL OF THOMASTON

IF YOU CHOOSE TO CAST YOUR VOTE FOR A NATIVE THOMASTONIAN SELECT A NON-PARTISAN BALLOT IN EARLY VOTING FOR ELIZABETH DALLAS GOBEIL WHO SERVES ON THE GA. COURT OF APPEALS, VICE-CHAIR JUDGE OF THE COURT. JUDGE GOBEIL HAS SERVED FOR NEARLY 8 YEARS AFTER BEING APPOINTED BY GOVERNOR NATHAN DEAL IN 2018 AND WAS ELECTED STATEWIDE IN 2020. AMONG HER PROFESSIONAL ENGAGEMENTS, JUDGE BOBEIL SERVES ON THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE COURT OF APPEALS, THE CHIEF JUSTICE'S COMMISSION ON PROFESSIONALSIM, AND THE JUDICIAL COUNCIL OF GEORGIA'S SUBCOMMITTEE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE COURTS.
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