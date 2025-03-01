SHOOTING DOWNTOWN THOMASTON FRI NIGHT

CITY OF THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS A SUSPECT IS IN CUSTODY AFTER A SHOOTING INCIDENT OUTSIDE SABROSOS MEXICAN RESTAURANT ON THE SQUARE DOWNTOWN, FRIDAY NIGHT AROUND 9;30PM. DURING THE DISPUTE A WHITE MALE PULLED A GUN AND FIRED AT A VEHICLE LEAVING THE SCENE--BUT NO ONE WAS WOUNDED. HOWEVER, THE FRONT WINDOW OF LILLY JANE'S ON THE EAST SIDE OF THE SQUARE RECEIVED THREE BULLET HOLES. PD AND SO OFFICERS RESPONDED AND INTERVIEWED SEVERAL WITNESSES AND THE SUSPECT WAS LOCATED AND ARRESTED. THE CHIEF TOLD 101 NEWS IT IS AN ACTIVE INVESTIGATION AND ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE CASE SHOULD CONTACT TPD.
WE WERE TOLD THERE MIGHT HAVE BEEN CHILDREN IN THE INTENDED VICTIM'S PARTY--AND THE CHIEF SAID THE SUSPECT'S ID HAS NOT BEEN RELEASED.
No comments:
Post a Comment