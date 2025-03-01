Saturday, March 1, 2025

SHOOTING DOWNTOWN THOMASTON FRI NIGHT

 CITY  OF  THOMASTON  POLICE CHIEF MIKE  RICHARDSON  SAYS A  SUSPECT IS  IN  CUSTODY AFTER A SHOOTING INCIDENT OUTSIDE  SABROSOS MEXICAN RESTAURANT ON THE  SQUARE  DOWNTOWN, FRIDAY NIGHT AROUND  9;30PM.  DURING  THE DISPUTE A  WHITE MALE  PULLED  A GUN AND FIRED AT A VEHICLE LEAVING  THE  SCENE--BUT NO ONE  WAS WOUNDED. HOWEVER, THE  FRONT WINDOW OF  LILLY JANE'S  ON  THE EAST SIDE OF  THE  SQUARE    RECEIVED   THREE BULLET HOLES.  PD AND SO  OFFICERS RESPONDED AND INTERVIEWED SEVERAL WITNESSES AND THE SUSPECT  WAS LOCATED AND  ARRESTED.  THE CHIEF TOLD   101  NEWS IT IS AN  ACTIVE INVESTIGATION  AND ANYONE  WITH  INFORMATION  ABOUT  THE CASE SHOULD CONTACT  TPD.


WE WERE TOLD THERE MIGHT HAVE BEEN  CHILDREN IN THE  INTENDED VICTIM'S PARTY--AND THE CHIEF SAID THE SUSPECT'S  ID HAS NOT  BEEN  RELEASED.

Posted by WTGA AM & FM at 10:22 AM

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