Tuesday, March 11, 2025

UPSON PLANNING COMMISSION CONTINUES PUBLIC HEARING ON WESTERN SUBDIVISION PROPOSAL

 THE  UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION  VOTED  TO  CONTINUE  A  PUBLIC  HEARING   ON  A  PROPOSED REZONING  FOR  A  LARGE  SUBDIVISION  IN  WESTERN  UPSON  COUNTY  ON  OLD  ALABAMA  ROAD  AT MONDAY'S  REGULAR  MEETING.  THE  PLANNING  COMMISSION  SAID  IT  IS NOT  PREPARED  TO MAKE A  RECOMMENDATION  ON  THE  PROJECT  TO THE  UPSON COUNTY  COMMISSIONERS--IT  NEEDS MORE  INFORMATION.  THE  PLANNING  COMMISSION  HEARD TESTIMONY  FROM  MAJORITY PROPERTY  OWNERS   JIM  FAULKNER  AND  HIS  WIFE  AUDRA   OF  THOMASTON   WHO  SAID  THEY  FELL  IN  LOVE WITH  THE  PROPERTY  AFTER  RELOCATING  FROM  MICHIGAN  TO  UPSON  COUNTY. WISCONSIN  DEVELOPER  DAN   SPRINGHETTI ALSO  TESTIFIED  AND  INDICATED  HE  WAS  TOLD  BY  COUNTY P LANNING  AND  ZONING  P-M  ZONING  WAS  BEST FOR THE  PROJECT , CURRENTLY  ZONED  A-R.


PLANNING  COMMISSION  CHAIR  PHILLIP FALLIN SAID  THE  DEVELOPER HAD  BEEN  ISSUED  SEVERAL QUESTIONS  TO  ANSWER  ABOUT  THE  PROJECT, BUT  SOME  ANSWERS  SEEMED  VAGUE  AND  NEED  MORE DETAIL. SPRINGHETTI  SAID  HE  IS  WORKING  TO  ANSWER ALL QUESTIONS  THE  P&Z  BOARD HAS  ABOUT  THE  PLAN.   THE  CONTINUED  PUBLIC  HEARING  LASTED AN  HOUR  AND A  HALF  AND  DREW  AN  OVERFLOW  CROWD  TO  THE  MEETING  CHAMBER.


SOME OPPOSED  QUESTIONED  PLACING  THE  SUBDIVISION  IN  WHAT  THEY  CLAIMED IS  A  FLOOD  PLAIN  AND  BOARD  MEMBER  MARTIE MURPHY  MENTIONED  THAT  SEVERAL  ISSUES  INVOLVING  WATER,  SEWER,  AND  FIRE  PROTECTION ARE UNDER  THE  JURISDICTION  OF  THE  STATE OF  GA,  BUT  THE  DEVELOPER  WAS  ENCOURAGED  TO GET ANSWERS.  WATER  SERVICE FOR  THE  SUBDIVISION IS  AN  ISSUE  THE  PLANNING  COMMISSION  WANTS  TO  KNOW  MORE  ABOUT  AND  ENCOURAGED  THE  DEVELOPER  TO  BE  IN  TOUCH  WITH  THE  HEALTH  DEPARTMENT.


Posted by WTGA AM & FM at 10:30 AM

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