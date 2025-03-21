Friday, March 21, 2025

BRIGHTMARK FULL SPEED AHEAD ON THOMASTON PLANT

 BRIGHTMARK,   PLANNING    TO  LOCATE   A  BILLION  DOLLAR  PLASTICS  RECYCLING   PLANT   AT   THE  BIZ/PARK  AT  THE THOMASTON-UPSON    AIRPORT HAS  FILED  FOR  BANKRUPTCY AT  ITS  INDUSTRY  IN   ASHLEY,  INDIANA  BUT  FOUNDER AND  CEO  BOB POWELL  IT WILL  NOT  IMPACT  PLANS  FOR  THE  THOMASTON  PLANT. POWELL SAID  THE  FILING  WILL  ALLOW  THE  COMPANY  TO TAKE  CONTROL OF  THE  FUTURE.  IN  A  STATEMENT  ON THE  BRIGHTMARK  WEBSITE, POWELL  SAID "THIS  STRATEGIC  MOVE  IS  DESIGNED  TO  ENSURE THE  LONG-TERM VIABILITY  OF  THE  ASHLEY  FACILITY  AND  ENABLES  US TO GROW  OUR BUSINESS SUSTAINABLY. WE  ARE  EXCITED ABOUT  THE FUTURE  OF  OUR PLASTICS  BUSINESS AND  OUR  COMMITMENT  TO  IT AND  THE  ASHLEY COMMUNITY  IS UNWAVERING."


POWELL  WENT  ON  TO  SAY BRIGHTMARK CONTINUES TO MAKE  PROGRESS ON  THE  DEVELOPMENT OF  THE  RECYCLING FACILITY  IN  THOMASTON, AND  BLOOMBERG  NEWS  REPORTED BRIGHTMARK HAS  HIRED SSG ADVISORS,LLC,  TO SELL  THE  INDIANA  PLANT.

Posted by WTGA AM & FM at 12:14 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)