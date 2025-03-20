Thursday, March 20, 2025

THOMASTON CITY COUNCIL 2ND PUBLIC HEARING ON 3-REZONING APPS

 HISTORICAL  THOMASTON  ACTIVIST  JANE  BURDETTE   TESTIFIED  LAST  TUESDAY   AT  THE  2ND     PUBLIC  HEARING ON  A  REZONING   FOR    33  ACRES  OF  THE  CHARLIE  DANIEL PROPERTY  AT  NORTH  CHURCH/WEST  MAIN/NOTTINGHAM  FOR   80  TO  100  NEW  HOUSES  ON  CONCRETE  SLABS.  SHE  TOLD COUNCIL  SHE  IS  NEITHER   FOR  OR  AGAINST  THE  REZONING--BUT   THE  WOODSTOCK,GA.  COMPANY ENLISTED   AS  BULDER HAS  MENTIONED  THEY  WANT  A   NEIGHBORHOOD   LIKE   SILVERTOWN.  MS. BURKETTE   COMMENDED     THE  WORKMANSHIP  OF  SILVERTOWN HOUSES  AND  URGED  SMITH-DOUGLAS-HOMES  TO  USE    CONSTRUCTION     WITH  SOLID  FOUNDATIONS  NOT  SLABS.

 

 MS. BURDETTE  ALSO  TESTIFIED  IN FAVOR  OF  A  NEW  APARTMENT  DEVELOPMENT  ON  74  EAST--A  REVISION  PLAN  FROM  A  CAIRO,GA  COMPANY  THAT  EARLIER  BACKED-OUT  ON   144-APARTMENTS  AS  NOT  FINANCIALLY  FEASIBLE WITH  REQUIREMENT  AS  A  GATED  COMMUNITY. THE  THOMASTON   ZONING  COMMISSION  RECOMMENDED  THE  CITY  COUNCIL  REVIEW  THE  NEW  PROPOSAL--  AND  CONSIDER  DROPPING   SOME  CONDITIONS--NOTING  THE  DIRE  NEED  FOR  MORE  HOUSING OPTIONS IN  THE  COMMUNITY. 

 

 THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  WILL   VOTE  ON  THREE  REZONINGS  AT  THE NEXT  REGULAR  MEETING.   INCLUDING    A  BIG  TIME  RE-DO OF  A  BUILDING  AT 615 WEST MAIN  STREET -- A  ONE-TIME   ASSISTED   LIVING   FACILITY         INTO   4 APARTMENTS  PROPOSED  BY  CASEY  GRAHAM. A  NEIGHBOR  SUPPORTED  THE  IDEA.

Posted by WTGA AM & FM at 5:01 PM

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