Monday, March 17, 2025

PIT BULL ATTACK IN THOMASTON

 THOMASTON POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  TOLD   101  NEWS  A   10-YEAR  OLD  JUVENILE MALE  WAS  AIRFLIGHTED  TO  AN  OUT  OF  TOWN  TRAUMA  CENTER  LATE  FRIDAY  AFTERNOON  AFTER HE  WAS  ATTACKED  BY  A  PIT BULL  CANINE  AT  102 B. STREET. CHIEF  RICHARDSON  SAID  THE  CHILD  HIT  THE  DOG  WITH  A  STICK  AFTER   THE  DOG    CHEWED  UP  A  TOY AND  THE  DOG  JUMPED  ON HIM  ,  BIT  HIS  EAR  OFF  AND  WOUNDED HIS NECK. THE  BOY'S  MOTHER  BRITTANY KELLY  TRIED TO  PULL  THE  PIT  OFF  HER  SON  AND  SHE  WAS  INJURED WHEN  THE DOG  TURNED  ON  HER  AND  A  FRIEND  ANDREW  HAND                                                     CAME  TO  THE  MOTHER'S  RESCUE  AND  MANAGED TO  SEPERATE  THE  PIT  BULL  FROM THE  TWO.


A LANDING  ZONE  FOR A   MEDI-VAC  CHOPPER   WAS  SET UP  IN  THE FIELD  NEXT  TO  WEST  CENTRAL GA. BANK ON  NORTH CHURCH  AND  THE  BOY  WAS  TRANSPORTED  TO  THE  ARTHUR  BLANK CHILDREN'S HOSPITAL OF  ATLANTA.  ANIMAL  CONTROL  PLACED  THE  DOG  IN  QUARANTINE AND  THE  MOTHER  REFUSED  TRANSFER  TO  THE  E.R. SO  SHE  COULD  TRAVEL  WITH  HER  SON  TO  ATLANTA

Posted by WTGA AM & FM at 10:08 AM

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