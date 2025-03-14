Friday, March 14, 2025

BRIGHTMARK DEFAULTS ON BONDS

 BRIGHTMARK , THE  PLASTICS  RECYCLING  COMPANY PLANNING  TO  LOCATE  A  BILLION  DOLLAR  PLANT  AT  THE  BIZ/TECH  PARK  AT  THE  THOMASTON-UPSON  AIRPORT  HAS  ISSUED  A  STATEMENT  AFTER BLOOMBERG  NEWS    REPORTED   AN    INDIANA PLASTICS  COMPANY  ASSOCIATED WITH  BRIGHTMARK  HAD     DEFAULTED ON  $170  MILLION OF MUNI  GREEN  BONDS.  IN  AN  EMAIL BRIGHTMARK  SPOKESPERSON CHRYSTAL  BOONE  TOLD   101  NEWS  THE  COMPANY  IS  AWARE  OF  THE  BOND   DEFAULT  ISSUE  IN  INDIANA   AND  IT   IS  SPECIFIC  TO  THE  ASHLEY  FACILITY  AND  DOES  NOT IMPACT  OTHER PARTS  OF   THE    BUSINESS  INCLUDING IN  THOMASTON. MS.  BOONE  SAID  BRIGHTMARK  WILL  HAVE  MORE  TO  SHARE  ABOUT  THIS  IN THE  NEXT  FEW  DAYS.  BRIGHTMARK  PLANS  TO  FUND  THE THOMASTON   PLANT  WITH  JUST UNDER  $1 BILLION  IN BONDS FROM  THE  THOMASTON-UPSON  IDA.


BLOOMBERG  REPORTED BRIGHTMARK  PLASTICS RENEWAL  INDIANA LLC  DEFAULTED ON  A  MARCH  IST  PAYMENT ON  BONDS  ISSUED THROUGH THE  INDIANA FINANCE  AUTHORITY, ACCORDING  TO   A  SECURITIES  FILING. UMB  BANK, THE  TRUSTEE FOR  THE  BONDS, DECLARED THE  PRINCIPAL  AND ACCRUED INTEREST ON  THE  DEBT DUE  AND PAYABLE  IMMEDIATELY.


LOCATED IN  ASHLEY,  INDIANA,  THE  PLANT--WHICH  CONVERTS EVERYTHING FROM  BEVERAGE BOTTLES  TO  CAR  SEATS   INTO  FUEL  AND  WAX IS  A  FLAGSHIP  FACILITY OF  BRIGHTMARK ENERGY,  A  SAN  FRANCISCO-BASED WASTE-TO-ENERGY COMPANY.  THE COMPANY'S  BONDS LAST  TRADED AT  ABOUT   16  CENTS  ON  THE  DOLLAR  ON  FEB. 10.


ACCORDING  TO  BLOOMBERG  NEWS  REPORTER MARTIN BRAUN,  CONSTRUCTION  DELAYS, LOWER-THAN-EXPECTED  DEMAND  AND  BALLOONING  COSTS OF PRODUCTION DUE  TO  INFLATION HAVE  PLGUED  ALL   RECYCLING PROJECTS; ABOUT $1 BILLION OF  THE  $9.3 BILLION  IN  SO-CALLED GREEN  MUNICIPAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT  BONDS ARE  IN  DEFAULT.


MANY OF  THE  COMPANIES ISSUED RISKY, UNRATED  BONDS IN  A  PERIOD  OF LOW  INTEREST  RATES THAT  SPARKED  STRONG  DEMAND FOR HIGHER-YIELDING ASSETS.  THE  BRIGHTMARK PLASTICS  BONDS WERE  ISSUED  IN LATE MARCH  2019.  HIGH  YIELD MUNI  BONDS  FINISHED THAT  YEAR WITH  A  RETURN  OF  10.7%, ACCORDING  TO  BLOOMBERG'S HIGH  YIELD MUNI INDEX, DRIVEN  BY  STRONG  FUND  FLOWS AND LOW  INTEREST  RATES.


RETURNS STOOD   AT  6.3%  IN  2024, COMPARED  TO  1.1% FOR  INVESTMENT GRADE MUNIS.


ALLIANCE/BERNSTEIN HOLDING LP FUNDS WAS  THE  LARGEST HOLDER OF  THE  BONDS, WITH ABOUT $56  MILLION AS OF  JAN.  31,  ACCORDING  TO  BLOOMBERG.  PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT  CO. HELD $50 MILLION AS OF  DEC.  31.

Posted by WTGA AM & FM at 10:34 AM

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