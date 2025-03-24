Monday, March 24, 2025

DICKEY, CAMP, KENNEDY VOTE FOR GOV'S TORT REFORM BILL

 STATE  HOUSE   REPRESENTATIVE  FOR  UPSON/LAMAR/CRAWFORD  COUNTIES   ROBERT  DICKEY  TOLD   101  NEWS  HE  CAST  A  YES  VOTE  FOR  GOVERNOR  BRIAN KEMP'S  TORT  REFORM  BILL   AND  TOLD  US   THE  LEGISLATURE   PLANS  TO   CONTINUE  TO  WORK  TO  LOWER  INSURANCE  COSTS  FOR  GEORGIA  BUSINESSES.  THE  BILL  PASSED  THE  GA. SENATE-ALSO  AND  AWAITS  THE  SIGNATURE OF  GOVERNOR  BRIAN  KEMP.  STATE  HOUSE MEMBER  BETH CAMP  ALS0 TOLD  US   SHE    VOTED  FOR THE  BILL  .  UNDER  REDISTRICTING  CAMP  NO  LONGER  REPRESENTS  UPSON COUNTY BUT HER  DISTRICT  INCLUDES  ALL  OF  PIKE COUNTY  AND PORTIONS  OF SPALDING  AND  LAMAR  COUNTIES.  STATE  SENATE   PRO TEM  JOHN  KENNEDY WHO  REPRESENTS  UPSON/MONROE/BIBB  PUSHED  THE  BILL  THROUGH  THE  SENATE  FOR  THE GOVERNOR.


LEGISLATORS  SAY  THE  BILL  NOT  ONLY HELPS  WITH  EXCESSIVE LAWSUITS  BUT  ALSO  LOWERS  INSURANCE  RATES--ALTHOUGH  DEMOCRATS  SAY  A  SIMILAR  BILL  IN  FLORIDA  DID NOT .

Posted by WTGA AM & FM at 10:36 AM

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