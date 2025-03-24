DICKEY, CAMP, KENNEDY VOTE FOR GOV'S TORT REFORM BILL

STATE HOUSE REPRESENTATIVE FOR UPSON/LAMAR/CRAWFORD COUNTIES ROBERT DICKEY TOLD 101 NEWS HE CAST A YES VOTE FOR GOVERNOR BRIAN KEMP'S TORT REFORM BILL AND TOLD US THE LEGISLATURE PLANS TO CONTINUE TO WORK TO LOWER INSURANCE COSTS FOR GEORGIA BUSINESSES. THE BILL PASSED THE GA. SENATE-ALSO AND AWAITS THE SIGNATURE OF GOVERNOR BRIAN KEMP. STATE HOUSE MEMBER BETH CAMP ALS0 TOLD US SHE VOTED FOR THE BILL . UNDER REDISTRICTING CAMP NO LONGER REPRESENTS UPSON COUNTY BUT HER DISTRICT INCLUDES ALL OF PIKE COUNTY AND PORTIONS OF SPALDING AND LAMAR COUNTIES. STATE SENATE PRO TEM JOHN KENNEDY WHO REPRESENTS UPSON/MONROE/BIBB PUSHED THE BILL THROUGH THE SENATE FOR THE GOVERNOR.
LEGISLATORS SAY THE BILL NOT ONLY HELPS WITH EXCESSIVE LAWSUITS BUT ALSO LOWERS INSURANCE RATES--ALTHOUGH DEMOCRATS SAY A SIMILAR BILL IN FLORIDA DID NOT .
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