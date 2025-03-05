Wednesday, March 5, 2025

UPSON BOC WANTS TO GIVE THE STATE THE GSP BARRACKS

 NOTES  FROM  THE  MARCH  WORK  SESSION OF  THE   UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS--WEDNESDAY.  THE  BOARD  WANTS  TO FOLLOW  A  SUGGESTION  FROM  NEW  CHAIR  DAN  BREU AND  HAVE  ONE  VOTING  MEETING  PER  MONTH--THE  4TH  TUESDAY. PLANNING  TO  HOLD  MEETINGS  IN  THE NEW JUSTICE CENTER JURY  ROOM. PLANNING  A  6  MONTH  MORATORIUM ON  FLAG LOTS.  WANT  TO  GIVE  THE  GSP  BARRACKS   AND  OLD G- DOT BUILDING  ON  ANDREWS DRIVE   BACK  TO  THE  STATE. MOVE  THE  TAX  ASSESSORS OFFICE  TO  THE  FORMER  PROBATE COURT SPACE IN  THE  GOVERNMENT  COMPLEX,  SELL  THE  CHAMBER OF  COMMERCE  BUILDING, MOVE TAX COMMISSIONER'S  OFFICE  TO  DRAKE BUILDING, AND  GET THOMASTON  CITY  HALL  TO  HELP  WITH  A  PURPOSE  FOR  THE  EMPTY COURTHOUSE.


Posted by WTGA AM & FM at 3:05 PM

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