Tuesday, March 18, 2025

THOMASTON ZONING COMMISSION RECOMMENDS TO CITY COUNCIL

 THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION  SPENT  MOST OF  MONDAY  AFTERNOON  ON  PUBLIC  HEARINGS  FOR  THREE REZONING  REQUESTS  THAT   ALL INVOLVED  HOUSING--AND  TWO WERE APPROVED  BY  UNANIMOUS  VOTE.  A   3RD  WHERE  A  CAIRO,GA  COMPANY  HAD PROPOSED A  144-UNIT  APARTMENT  COMPLEX   ON  74  EAST   WAS  SENT  TO THE  MAYOR  AND COUNCIL  ASKING  THEM  TO  TAKE  ANOTHER   LOOK  AT  A  NEW  PROPOSED  DEVELOPMENT  CALLED  WINDSOR  THOMASTON --  ABOUT   80-  MOSTLY  ONE-BEDROOM  APARTMENTS.  THE  COMPANY  SAID  THEIR ORIGINIAL  PLANS  DID NOT  WORK  FINANCIALLY- AFTER  TOPGRAPHY  ISSUES  WERE  EXPLORED -A  GATED  COMMUNITY WITH  AMEMITIES  THAT  THE  FIRM  USUALLY DOES NOT  HAVE  IN THEIR 600  UNITS  AROUND  THE  STATE. THE CITY OF  THOMASTON  BUILDING  DEPARTMENT  OPPOSED  THE  PROJECT.  BETH  TRICE  TESTIFIED  SHE  IS  OPPOSED  TO  THE  DEVELOPMENT  BECAUSE  THERE'S  TOO  MANY  APARTMENTS  IN  THAT  SECTION  OF  THE  COMMUNITY--CLOSE  TO  THE  SCHOOLS  COMPLEX AND  APARTMENTS  USUALLY  COME  WITH   A  HIGHTER  CRIME  RATE.


THE  ZONING  COMMISSION  VOTED  TO  RECOMMEND  TO CITY  COUNCIL  REZONING  FROM   M-1 LIGHT  MANUFACTURING  TO PD PLANNED  DEVELOPMENT  ON    33.5  ACRES  OWNED  BY  BUSINESSMAN  CHARLIE  DANIEL  THE   FORMER  ELLIOT  PROPERTY  AT  NORTH  CHURCH,  WEST  MAIN, EAST  WALKER ,  CURRENTLY  UNDER  CONTRACT  BY SMITH  DOUGLAS  HOMES OF  WOODSTOCK, GA.  USING   A  DCA GRANT  OF  $2.5  MILLION TO  BUILD  100  HOMES  IN  THE  RANGE OF $170  TO  $250,000. COMPANY  SPOKESMAN  SAID  THEY  PROPOSE SINGLE-FAMILY HOME  OWNERSHIP  WITH NO RENTALS,  AFFORDABLE  HOUSING  THAT IS  IN SHORT  SUPPLY  IN  THOMASTON.


THE  ZONING  COMMISSION  VOTED TO  RECOMMEND TO  CITY  COUNCIL  A  REZONING AT  615 WEST MAIN  STREET  FROM  P-1  PROFESSIONAL  TO   M-R  MULTI-FAMILY  REQUESTED  BY CASEY  GRAHAM WHO  RELOCATED  TO  THOMASTON  FROM NORTH  CAROLINA  AND  FOUND   NUMEROUS OPPORTUNTIES  TO  RE-DO  DELAPIDATED  HOUSING  INTO  WHOLESOME  APARTMENTS. HE PLANS  TO  SPEND UP  TO  $160,00  TO  DEVELOP   4  APARTMENT  UNITS FOR  ELDERLY  AND    COUPLES  LOOKING  TO  DOWNSIZE  AND  TESTIFIED  THERE  WAS  SO  MUCH  INTEREST  IN  HIS PROJECT PROSPECTIVE  TENANTS  HAVE  BEEN  TRYING  TO  OUTBID  EACH OTHER  FOR OCCUPANCY IN  WHAT  WAS ONCE  AN  ASSISTED LIVING  FACILITY. HE HAS  SEVERAL  HOUSING  REDEVELOPMENT  PROJECTS  UNDERWAY.  THE CITY  OF  THOMASTON  BUILDING OFFICER RECOMMENDED  BOTH  THE  DANIEL  PROPERTY  AND  GRAHAM  REZONING. 



Posted by WTGA AM & FM at 10:02 AM

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