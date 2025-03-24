Monday, March 24, 2025

SPALDING CO COMMISSIONERS VOTE 3-2 TO APPROVE A HUGE HOUSING DEVELOPMENT

 SPALDING  COUNTY  LIKE  UPSON  COUNTY   SEEMS  TO  BE    HAVING  SOME  GROWING  PAINS   FOR  NEW  HOUSING.  .FOLLOWING  MONTHS  OF DISCUSSIONS  AND  PUBLIC HEARINGS, THE  REZONING FOR  THE  NORTH  TOW-WA-LAGA VILLAGE NODE, A   HUGE 563-ACRE   MASTER PLAN OF  NEW HOUSING  ON HIGHWAY 155/NORTH MCDONOUGH  ROAD  WAS APPROVED  BY  THE   SPALDING  COUNTY   COMMISSIONERS   BY  A  3-2  VOTE   AT A  CALLED  MEETING  MARCH  19TH.  THE  APPLICANT  WAS  THE FAMILY  OF  FORMER  COUNTY  MANAGER  WILLIAM  WILSON--THE  WILSON  FAMILY  FARM  TARGETED  FOR   BY  DEVELOPMENT BY MINERVA  HOMES  WITH    1137 SINGLE  FAMILY DETACHED CLUSTER  HOMES, MANY  DESIGNED FOR  SENIORS  , A  250-UNIT SENIOR   LIVING  FACILITY  AND   10  ACRES OF  COMMERCIAL PROPERTY.


OVER  20  SPALDING  COUNTY  RESIDENTS  SPOKE  AT  PUBLIC  HEARINGS--MOST  OPPOSED CLAIMING  IT  DOES NOT  MATCH  THE  RURAL NATURE OF  THAT PART  OF THE  COUNTY  ,  THE PRIVATE WASTE WATER FACILITY  AT  SUN CITY PEACHTREE  MAY  NOT  BE  ABLE TO HANDLE  THE LOAD  AND   THE  TRAFFIC  GENERATED  WILL BE  EXCESSIVE.


COMMISSIONERS DUTTON  AND   BOWLDEN  WERE   OPPOSED--DUTTON  SAID  HE  COULD  NOT  SUPPORT  IT  UNTIL  ZONING  ORDIANCES  WERE  UPDATED--SOMETHING  THE  UPSON COUNTY  COMMISSIONERS  ARE  WORKING  ON--RECENTLY ESTABLISHING   A 100-DAY  MORATORIUM ON  SUBDIVISION  PLATS  AND  FLAG LOTS  IN  THE COUNTY.


THE  SPALDING  COUNTY  COMMISSIONERS  WENT  ON  TO  PLACE  A   90  DAY  MORATORIUM  ON  THE  DEVELOPMENT OF FUTURE  VILLAGE  NODES  WITH  A  UNANIMOUS  VOTE. 


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Posted by WTGA AM & FM at 11:32 AM

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