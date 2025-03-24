SPALDING CO COMMISSIONERS VOTE 3-2 TO APPROVE A HUGE HOUSING DEVELOPMENT

SPALDING COUNTY LIKE UPSON COUNTY SEEMS TO BE HAVING SOME GROWING PAINS FOR NEW HOUSING. .FOLLOWING MONTHS OF DISCUSSIONS AND PUBLIC HEARINGS, THE REZONING FOR THE NORTH TOW-WA-LAGA VILLAGE NODE, A HUGE 563-ACRE MASTER PLAN OF NEW HOUSING ON HIGHWAY 155/NORTH MCDONOUGH ROAD WAS APPROVED BY THE SPALDING COUNTY COMMISSIONERS BY A 3-2 VOTE AT A CALLED MEETING MARCH 19TH. THE APPLICANT WAS THE FAMILY OF FORMER COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON--THE WILSON FAMILY FARM TARGETED FOR BY DEVELOPMENT BY MINERVA HOMES WITH 1137 SINGLE FAMILY DETACHED CLUSTER HOMES, MANY DESIGNED FOR SENIORS , A 250-UNIT SENIOR LIVING FACILITY AND 10 ACRES OF COMMERCIAL PROPERTY.
OVER 20 SPALDING COUNTY RESIDENTS SPOKE AT PUBLIC HEARINGS--MOST OPPOSED CLAIMING IT DOES NOT MATCH THE RURAL NATURE OF THAT PART OF THE COUNTY , THE PRIVATE WASTE WATER FACILITY AT SUN CITY PEACHTREE MAY NOT BE ABLE TO HANDLE THE LOAD AND THE TRAFFIC GENERATED WILL BE EXCESSIVE.
COMMISSIONERS DUTTON AND BOWLDEN WERE OPPOSED--DUTTON SAID HE COULD NOT SUPPORT IT UNTIL ZONING ORDIANCES WERE UPDATED--SOMETHING THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS ARE WORKING ON--RECENTLY ESTABLISHING A 100-DAY MORATORIUM ON SUBDIVISION PLATS AND FLAG LOTS IN THE COUNTY.
THE SPALDING COUNTY COMMISSIONERS WENT ON TO PLACE A 90 DAY MORATORIUM ON THE DEVELOPMENT OF FUTURE VILLAGE NODES WITH A UNANIMOUS VOTE.
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