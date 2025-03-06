SCAM IN THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT

SPALDING COUNTY CLERK OF SUPERIOR COURT DEBBIE BROOKS REPORTS A SCAM THAT HAS BEEN MAKING THE ROUNDS IN THE METRO AREA IS SHOWING UP IN THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. THE PUBLIC IS RECEIVING FRAUDULENT PHONE CALLS CLAIMING THE VICTIM MISSED JURY DUTY, OR HAS AN OUTSTANDING WARRANT AND MUST SEND PAYMENT OR BE ARRESTED. THE PHONE READ-OUT INDICATES THE CALLS ARE ORIGINATING FROM SPALDING COUNTY SUPERIOR COURT OR THE SPALDING COUNTY SHERIFF'S OFFICE--BUT THEY ARE APPARENTLY COMING FROM THE BUFORD,GA. AREA OF FORSYTH COUNTY, GA.
ANY CITIZEN WHO RECEIVES SUCH A CALL SHOULD REPORT IT TO THE SPALDING COUNTY SHERIFF'S OFFICE AT 770-467-4282.
No comments:
Post a Comment