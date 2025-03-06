Thursday, March 6, 2025

SCAM IN THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT

 SPALDING  COUNTY  CLERK OF  SUPERIOR  COURT DEBBIE  BROOKS  REPORTS  A  SCAM  THAT HAS  BEEN  MAKING  THE  ROUNDS IN  THE  METRO  AREA  IS  SHOWING  UP  IN  THE  GRIFFIN JUDICIAL  CIRCUIT.  THE  PUBLIC  IS  RECEIVING  FRAUDULENT  PHONE  CALLS  CLAIMING THE  VICTIM MISSED  JURY  DUTY,    OR   HAS  AN  OUTSTANDING  WARRANT  AND MUST   SEND   PAYMENT  OR  BE  ARRESTED.  THE  PHONE  READ-OUT  INDICATES  THE  CALLS  ARE  ORIGINATING  FROM  SPALDING  COUNTY  SUPERIOR  COURT  OR   THE  SPALDING  COUNTY  SHERIFF'S  OFFICE--BUT THEY  ARE APPARENTLY  COMING  FROM  THE  BUFORD,GA.  AREA  OF  FORSYTH  COUNTY, GA. 


ANY  CITIZEN  WHO  RECEIVES  SUCH  A  CALL  SHOULD  REPORT  IT  TO  THE  SPALDING  COUNTY  SHERIFF'S  OFFICE  AT   770-467-4282. 

Posted by WTGA AM & FM at 12:28 PM

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