Tuesday, March 25, 2025

IN THE PIPELINE/DAVE IN PARIS NEXT TO GENE HACKMAN

 YES, PARIS--THE CITY OF  LIGHTS/ON  THE  ROAD  WITH  RUSS  JUST  AFTER  LADY   DIANA  WAS KILLED.  I  QUIZZED  THE  FEMALE  CLERK  AT  THE JEWELRY  STORE  NEXT  TO  THE HOTEL  WHERE DODI BOUGHT  HER  THE  RING--BUT  SHE  WOULD NOT  ADMIT  SHE  WAS THE  ONE  WHO  SOLD  IT  TO  HIM. LODGING  AT THE  HISTORIC  TIMHOTEL.  HISTORIC  BECAUSE  THERE  WAS  STILL   WW II   SHRAPNEL LODGED  IN  THE  LOBBY  WALLS.


FRANCE , THE  CULINARY  CAPITAL  OF  THE  GLOBE--SO  WHY   WAS  THE  WORST MEAL I  EVER   HAD  WAS  IN  FRANCE? ON  THE MENU FOR  THE  DINNER  CRUISE  ON  THE SEINE  WAS  GOOSE  GIZZARD ABOUT  $150  A  POP. DIDN'T ORDER  IT.


YEAH,  THAT  GUY  STANDING  NEXT  TO  ME  IN  THE PARIS  ART  MUSEUM  WAS  THE  ACTOR  GENE HACKMAN  WITH  HIS  WIFE. DIDN'T  SPEAK  TO  HIM  ALTHOUGH I  LONGED  TO   YELL OUT   HIS  GREAT  LINE  IN  THE  MOVIE "THE FRENCH  CONNECTION".  AS  NYC  NARCOTICS   COP  POPEYE  DOYLE HE  WALKS INTO  A  DRUGGIE  BAR  AND  STARTS ACCUSING  THE PATRONS  OF   PICKING  THEIR  FEET  IN  POUGHKEEPSIE. THAT'S  HOW  THEY  HIDE  THEIR   SHOOT-UP  DRUG  MARKS  ON  THEIR  ARMS  BY  SHOOTING-UP  BETWEEN  THEIR  TOES. HE  ROUGH-HOUSES  THE  GUYS  IN  THE  BAR  AS  THEY  DROP  ALL  THEIR STASHES  ON  THE  FLOOR.  THAT  FLICK  HAS  ONE  OF  THE  ALL  TIME  GREAT  CHASE  SCENES  AS   POPEYE  CHASES  DOWN  A  BAD  DUDE ON  THE  SUBWAY AND  PUTS   HIM  AWAY.  ANOTHER  GREAT  ROLE  FOR  HACKMAN  WAS   LITTLE  BILL   IN THE  CLINT  EASTWOOD  MOVIE  "  UNFORGIVEN."  CLINT   TAKES  CARE  OF  HIM,TOO.


I  PREVIOUSLY  NOTED  I  HAD  A  FRIENDLY  EXCHANGE  WITH  YOKO ONO  ON  THE  STREETS OF PARIS, SO  THAT  WAS  TWO  CELEB ENCOUNTERS  IN  ONE  TRIP.  THIS  BREAKING  STORY  JUST IN.  THE  LIZARD KING  FRONTMAN   OF  THE  DOORS,  JIM  MORRISON IS  BURIED  IN  A  PARIS  CEMETERY--WE  THOUGHT -- WHEN  WE  VISITED  THE  GRAVESITE.   A   REPORT  JUST  BROKE  THAT  MORRISON  FAKED  HIS  DEATH  AND  HAS  BEEN  LIVING  IN  WISCONSIN  WORKING  AS  A  SCHOOL  JANITOR FOR  DECADES.

Posted by WTGA AM & FM at 1:30 PM

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