UPSON CO GRAND JURY APPOINTS 3 TO BOE

THE SEPTEMBER TERM GRAND JURY OF UPSON COUNTY HAS APPOINTED THE FOLLOWING MEMBERS TO THE BOARD OF EQUALIZATION--STAN PITTS, RUSSELL THOMPSON, AND ANTHONY HAUCK. CLERK OF SUPERIOR COURT TERESA MEIER PRESENTED 6 APPLICATIONS TO THE GRAND JURY THIS WEEK TO COMPLETE THE BOARD FOLLOWING THE RESIGNATION OF TWO MEMBERS AND ONE MEMBER WHO HAS NOT COMPLETED CERTIFICATION TO SERVE. THE BOE IS FACED WITH AN OVERWHELMING NUMBER OF APPEALS --OVER 450 WITH THE DUE DATE OF NOV. 20TH ON 2025 PROPERTY TAX BILLS.
