Wednesday, October 22, 2025

UPSON CO GRAND JURY APPOINTS 3 TO BOE

 THE  SEPTEMBER  TERM   GRAND JURY  OF  UPSON  COUNTY  HAS  APPOINTED  THE  FOLLOWING MEMBERS  TO   THE  BOARD OF  EQUALIZATION--STAN  PITTS,  RUSSELL  THOMPSON,  AND  ANTHONY  HAUCK.  CLERK  OF  SUPERIOR  COURT  TERESA  MEIER  PRESENTED   6  APPLICATIONS  TO  THE  GRAND  JURY  THIS  WEEK  TO  COMPLETE  THE  BOARD  FOLLOWING   THE  RESIGNATION OF  TWO  MEMBERS  AND  ONE  MEMBER  WHO  HAS  NOT  COMPLETED  CERTIFICATION  TO  SERVE.  THE  BOE  IS  FACED WITH  AN OVERWHELMING  NUMBER OF  APPEALS  --OVER   450  WITH  THE  DUE  DATE  OF  NOV.  20TH  ON   2025  PROPERTY  TAX  BILLS.

Posted by WTGA AM & FM at 4:44 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)