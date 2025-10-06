TWO RESIGNED FROM UPSON CO BOARD OF EQUALIZATION

AN INCIDENT REPORTED TO THOMASTON POLICE SEPTEMBER 30TH COULD BE THE REASON FOR TWO RESIGNATIONS FROM THE UPSON COUNTY BOARD OF EQUALIZATION. CHRIS CALLAHAN AND MARCUS SOUTH REPORTEDLY RESIGNED RECENTLY WHICH HALTS THE APPEALS WORK OF THE BOE WITH ABOUT 450 APPEALS REMAINING BEFORE THE NOV. 20TH DEADLINE TO PAY 2025 PROPERTY TAXES. THE BOARD NEEDS TWO NEW MEMBERS TO MOVE FOWARD WITH APPEALS AND CLERK OF SUPERIOR COURT TERESA MEIER PLANS TO TAKE APPLICATIONS TO THE UPSON GRAND JURY THIS MONTH FOR APPOINTMENT. THE PD TURNED THE INCIDENT OVER TO THE CID UNIT FOR INVESTIGATION.
THE INCIDENT THAT COULD HAVE SPARKED THE RESIGNATIONS HAPPENED BACK IN NOVEMBER ACCORDING TO THE PD REPORT. CHRIS CALLAHAN TOLD THOMASTON POLICE HE WAS PAINTING THE WALLS OF HIS RENTAL UNIT AT 324 THURSTON AVE. AND WHEN HE ARRIVED HE FOUND KARLA FLEMING OF THE TAX ASSESSORS OFFICE INSIDE. SHE TOLD HIM SHE KNOCKED ON THE DOOR BUT NO ONE CAME SO SHE ENTERED. CALLAHAN TOLD POLICE MS. FLEMING BEGAN ASKING HIM QUESTIONS ABOUT PERMITS FOR THE WORK BUT HE WAS UPSET SHE WAS IN HIS RENTAL UNIT WITHOUT PERMISSION.
CALLAHAN SAID HE REPORTED THE INCIDENT TO THE CHIEF APPRASIER BUT ITS NOT BEEN RESOLVED AND FURTHER MORE MS. FLEMING HAS BEEN HARRASING HIS TENANTS ABOUT HOW MUCH RENT THEY PAY AND HE SUSPECTS SHE IS SPREADING UNTRUTHS ABOUT HIS BUSINESS.
CLERK OF COURT MEIER SAYS BOE MEMBERS ARE PAID $65 A DAY AND THE COUNTY USUALLY AVERAGES ABOUT 30 TO 60 APPEALS PER DAY--BUT THIS YEAR 480 APPEALS WERE FILED.FOR SOME REASON THE BOARD OF TAX ASSESSORS FOWARDED MOST APPEALS TO THE BOE.
