TWO RESIGNED FROM UPSON CO BOARD OF EQUALIZATION

 AN  INCIDENT  REPORTED  TO  THOMASTON  POLICE  SEPTEMBER 30TH  COULD  BE  THE  REASON  FOR  TWO  RESIGNATIONS FROM  THE  UPSON COUNTY  BOARD OF  EQUALIZATION.  CHRIS  CALLAHAN  AND  MARCUS  SOUTH  REPORTEDLY  RESIGNED  RECENTLY  WHICH  HALTS  THE   APPEALS  WORK  OF  THE  BOE  WITH  ABOUT   450  APPEALS  REMAINING  BEFORE  THE  NOV. 20TH  DEADLINE  TO  PAY  2025  PROPERTY  TAXES.  THE  BOARD  NEEDS  TWO  NEW  MEMBERS  TO   MOVE  FOWARD WITH APPEALS    AND  CLERK  OF  SUPERIOR  COURT  TERESA MEIER    PLANS  TO  TAKE  APPLICATIONS  TO THE  UPSON GRAND JURY  THIS  MONTH FOR APPOINTMENT.   THE  PD TURNED  THE  INCIDENT  OVER  TO  THE  CID  UNIT  FOR  INVESTIGATION.


THE INCIDENT  THAT COULD  HAVE    SPARKED  THE  RESIGNATIONS  HAPPENED  BACK  IN NOVEMBER  ACCORDING  TO  THE  PD  REPORT. CHRIS  CALLAHAN  TOLD  THOMASTON  POLICE  HE  WAS  PAINTING THE  WALLS  OF  HIS  RENTAL UNIT  AT 324 THURSTON AVE.  AND  WHEN  HE  ARRIVED  HE  FOUND KARLA FLEMING  OF  THE  TAX  ASSESSORS OFFICE  INSIDE.  SHE  TOLD  HIM SHE KNOCKED  ON  THE  DOOR  BUT  NO  ONE  CAME SO  SHE  ENTERED.  CALLAHAN  TOLD POLICE  MS. FLEMING  BEGAN  ASKING HIM  QUESTIONS  ABOUT  PERMITS  FOR  THE  WORK  BUT  HE  WAS  UPSET  SHE  WAS  IN  HIS  RENTAL UNIT  WITHOUT  PERMISSION.


CALLAHAN  SAID  HE  REPORTED  THE  INCIDENT  TO  THE  CHIEF  APPRASIER  BUT  ITS  NOT  BEEN  RESOLVED  AND  FURTHER MORE  MS. FLEMING  HAS  BEEN  HARRASING  HIS  TENANTS  ABOUT  HOW  MUCH  RENT  THEY  PAY  AND  HE  SUSPECTS  SHE  IS  SPREADING UNTRUTHS   ABOUT  HIS  BUSINESS.


CLERK  OF  COURT  MEIER SAYS  BOE MEMBERS ARE  PAID $65 A  DAY  AND  THE  COUNTY  USUALLY  AVERAGES  ABOUT 30  TO  60  APPEALS  PER  DAY--BUT  THIS  YEAR 480  APPEALS WERE FILED.FOR  SOME  REASON  THE   BOARD OF  TAX  ASSESSORS  FOWARDED  MOST  APPEALS  TO  THE  BOE.

