THOMASTON-UPSON REC DIRECTOR IS LEAVING

 ACCORDING  TO  UPSON  COUNTY  MANAGER  LONNIE  JOYCE,  THE  DIRECTOR  OF  THE  THOMASTON-UPSON  RECREATION  DEPARTMENT--BRYAN KELLY  HAS  TURNED  IN  HIS NOTICE  AND   HIS  FINAL  DAY  IN  THE  POSITION  IS   FRIDAY NOV.  7TH.  COUNTY  MANAGER  JOYCE  SAID  KELLY  DID  NOT  PROVIDE  ANY  MORE  DETAILS  ABOUT  HIS  DEPARTURE.  THE  COUNTY  MANAGER  IS  WORKING  WITH  HR  TO  GET  THE JOB  POSTED  AND  HE  PLANS  TO  FORM  A  SMALL COMMITTEE  WITH  CITY  OFFICIALS  TO  INTERVIEW  THE  CANDIDATES FOR  THE  POST.  RECREATION  IS  A  JOINT PROGRAM OF  BOTH  GOVERNMENTS  BUT  ITS  ADMINISTRATED  BY  THE  COUNTY.

