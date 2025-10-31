THOMASTON-UPSON REC DIRECTOR IS LEAVING

ACCORDING TO UPSON COUNTY MANAGER LONNIE JOYCE, THE DIRECTOR OF THE THOMASTON-UPSON RECREATION DEPARTMENT--BRYAN KELLY HAS TURNED IN HIS NOTICE AND HIS FINAL DAY IN THE POSITION IS FRIDAY NOV. 7TH. COUNTY MANAGER JOYCE SAID KELLY DID NOT PROVIDE ANY MORE DETAILS ABOUT HIS DEPARTURE. THE COUNTY MANAGER IS WORKING WITH HR TO GET THE JOB POSTED AND HE PLANS TO FORM A SMALL COMMITTEE WITH CITY OFFICIALS TO INTERVIEW THE CANDIDATES FOR THE POST. RECREATION IS A JOINT PROGRAM OF BOTH GOVERNMENTS BUT ITS ADMINISTRATED BY THE COUNTY.
