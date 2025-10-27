Monday, October 27, 2025

JMF TOWING OWNER JAMES FORTNER CLOSING HIS BUSINESS

 JAMES   "BUBBA" FORTNER   OF  JMF  TOWING ON  EAST  COUNTY  ROAD  HAS  BACKED  OUT   RELOCATING  HIS  BUSINESS  AT  THE  THOMASTON-UPSON  INDUSTRIAL  PARK  AT  MCINTOSH PARKWAY  AND  TOLD  101  NEWS  HE  PLANS  TO  CLOSE DOWN  HIS  BUSINESS  AND  RETIRE.  AT  MONDAY'S  OCTOBER  MEETING    THE  THOMASTON-UPSON  DEVELOPMENT  AUTHORITY  VOTED   UNANIMOUSLY  TO  BUY-BACK  THE  PROPERTY  FROM  FORTNER FOR $166,000. FORTNER  HAD    PURCHASED  THE  PROPERTY   FOR   $175,000   BUT  TOLD    US  THE  COST  OF  DEVELOPING  THE  SITE  BASED  ON  GOVERNMENT   REGULATIONS  AND  THE  POLITICS    INVOLVED WAS  NOT  WORTH  IT.     BUBBA   INDICATED  HE  PLANS  TO   RETIRE  AND  ENJOY  LIFE  A  LITTLE.  


 

   NEW  COUNTY  MANAGER  LONNIE  JOYCE  IS  NO  LONGER  A   MEMBER  OF  THE  IDA  AS  A  COUNTY  EMPLOYEE  AND  CITY  COUNCIL   MUST    APPOINT  A   NEW  MEMBER. JOYCE  WAS  SERVING  AS  A  CITY  EMPLOYEE--CFO  AND  ASSISTANT  CITY  MANAGER. 

