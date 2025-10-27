JMF TOWING OWNER JAMES FORTNER CLOSING HIS BUSINESS

JAMES "BUBBA" FORTNER OF JMF TOWING ON EAST COUNTY ROAD HAS BACKED OUT RELOCATING HIS BUSINESS AT THE THOMASTON-UPSON INDUSTRIAL PARK AT MCINTOSH PARKWAY AND TOLD 101 NEWS HE PLANS TO CLOSE DOWN HIS BUSINESS AND RETIRE. AT MONDAY'S OCTOBER MEETING THE THOMASTON-UPSON DEVELOPMENT AUTHORITY VOTED UNANIMOUSLY TO BUY-BACK THE PROPERTY FROM FORTNER FOR $166,000. FORTNER HAD PURCHASED THE PROPERTY FOR $175,000 BUT TOLD US THE COST OF DEVELOPING THE SITE BASED ON GOVERNMENT REGULATIONS AND THE POLITICS INVOLVED WAS NOT WORTH IT. BUBBA INDICATED HE PLANS TO RETIRE AND ENJOY LIFE A LITTLE.
NEW COUNTY MANAGER LONNIE JOYCE IS NO LONGER A MEMBER OF THE IDA AS A COUNTY EMPLOYEE AND CITY COUNCIL MUST APPOINT A NEW MEMBER. JOYCE WAS SERVING AS A CITY EMPLOYEE--CFO AND ASSISTANT CITY MANAGER.
