Thursday, October 2, 2025

UPSON BOC WORK SESSION

 UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Work Session

Tuesday, October 7, 2025

9:00 A.M.

Thomaston/Upson County Airport Meeting Room

AGENDA

I. CALL TO ORDER

Chairman Dan Brue

II. NEW BUSINESS

a. FY2026 Budget Overview

1. Governmental Funds

2. Enterprise Funds

3. Remaining Budget Schedule

b. Discussion on the Beer and Wine License Ordinance

c. Discussion on the Subdivision Ordinance

d. Discussion on Truck and Heavy Equipment Parking

e. Project Updates

1. Roads & Bridges

2. Drake Building Renovations

3. Baseball Field Phase II

4. Other Facilities

III. EXECUTIVE SESSION - Tax Matters

IV. ADJOURNMEN

Posted by WTGA AM & FM at 4:08 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)