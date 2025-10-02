UPSON BOC WORK SESSION

UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Work Session
Tuesday, October 7, 2025
9:00 A.M.
Thomaston/Upson County Airport Meeting Room
AGENDA
I. CALL TO ORDER
Chairman Dan Brue
II. NEW BUSINESS
a. FY2026 Budget Overview
1. Governmental Funds
2. Enterprise Funds
3. Remaining Budget Schedule
b. Discussion on the Beer and Wine License Ordinance
c. Discussion on the Subdivision Ordinance
d. Discussion on Truck and Heavy Equipment Parking
e. Project Updates
1. Roads & Bridges
2. Drake Building Renovations
3. Baseball Field Phase II
4. Other Facilities
III. EXECUTIVE SESSION - Tax Matters
IV. ADJOURNMEN
