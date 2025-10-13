Monday, October 13, 2025

LAMAR COUNTY'S CJ ALLEN TOP PERFORMANCE AGAINST AUBURN

 BARNESVILLE'S  CJ  ALLEN  MADE  THE  CONTROVERSIAL   PLAY  OF  THE  DAY  IN  COLLEGE  FOOTBALL  SATURDAY  AS  UGA  BEAT  AUBURN  20-10.  CJ KNOCKED  THE  FOOTBALL  OUT  OF  THE  GRIP  OF  THE  AUBURN  QB  AT  THE  GOAL  LINE    LATE    IN  THE  FIRST HALF   AND  IT  WAS  RULED A  FUMBLE.  A GA.  PLAYER  GRABBED  THE  BALL  BEFORE  IT  HIT THE  TURF  AND  STILL  WAS     LIVE   AND  RETURNED  IT   100  YARDS   FOR  A    TOUCHDOWN.  AFTER THE  GAME  THE  SEC  NETWORK SAID  GA.  SHOULD  HAVE  BEEN  AWARDED A   TOUCHDOWN  BECAUSE  THE  REF   MISTAKENLY   WHISTLED  THE  BALL  DEAD  WHEN  IT  WAS  STILL  LIVE.


CJ  LEAD  THE  BULLDOGS   IN  TACKLES  WITH   10 AGAINST AUBURN  THE  HIGHEST  TOTAL  FOR  GA. THIS  SEASON  AND  HE  ALSO  HAD  A  QUARTERBACK  SACK.

