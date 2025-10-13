LAMAR COUNTY'S CJ ALLEN TOP PERFORMANCE AGAINST AUBURN

BARNESVILLE'S CJ ALLEN MADE THE CONTROVERSIAL PLAY OF THE DAY IN COLLEGE FOOTBALL SATURDAY AS UGA BEAT AUBURN 20-10. CJ KNOCKED THE FOOTBALL OUT OF THE GRIP OF THE AUBURN QB AT THE GOAL LINE LATE IN THE FIRST HALF AND IT WAS RULED A FUMBLE. A GA. PLAYER GRABBED THE BALL BEFORE IT HIT THE TURF AND STILL WAS LIVE AND RETURNED IT 100 YARDS FOR A TOUCHDOWN. AFTER THE GAME THE SEC NETWORK SAID GA. SHOULD HAVE BEEN AWARDED A TOUCHDOWN BECAUSE THE REF MISTAKENLY WHISTLED THE BALL DEAD WHEN IT WAS STILL LIVE.
CJ LEAD THE BULLDOGS IN TACKLES WITH 10 AGAINST AUBURN THE HIGHEST TOTAL FOR GA. THIS SEASON AND HE ALSO HAD A QUARTERBACK SACK.
