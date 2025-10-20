Monday, October 20, 2025

TYSON SUMMERS NAMED INTERIM HEAD COACH COLORADO STATE

 DEFENSIVE COORDINATOR  TYSON  SUMMERS  WHO  IS  MARRIED  TO  THE  FORMER  BETH KING  OF  THOMASTON   HAS  BEEN  NAMED  INTERIM   HEAD    COACH  OF  COLORADO  STATE  AFTER  HEAD  COACH  JAY  NORVELL  WAS  FIRED  OVER  THE  WEEKEND.  BETH  IS  THE  DAUGHTER  OF  THE  LATE  FRANK  KING  RETIRED  SCHOOL  SUPERINTENDANT.  THE  RAMS  HAVE NOT  HAD A  WINNING  SEASON  SINCE  2017  AND  THIS  IS  THE   2ND  TIME  AROUND  FOR  SUMMERS  AS DEFENSIVE  COORDINATOR  AT  CSU--A  POST  HE  HELD  WITH  UGA  OFFENSIVE  COORDINATOR  MIKE  BOBO   WHEN  HE  WAS  NAMED     HEAD  COACH OF  THE  RAMS    IN  2014.  CSU  SAID  IT  WILL BEGIN  IMMEDIATLY     A  SEARCH  FOR  A  NEW  HEAD  COACH. COLORADO  STATE  IS  IN  THE  PAC  12  AND  PLAYS  WYOMING  NEXT.  

