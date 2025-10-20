TYSON SUMMERS NAMED INTERIM HEAD COACH COLORADO STATE

DEFENSIVE COORDINATOR TYSON SUMMERS WHO IS MARRIED TO THE FORMER BETH KING OF THOMASTON HAS BEEN NAMED INTERIM HEAD COACH OF COLORADO STATE AFTER HEAD COACH JAY NORVELL WAS FIRED OVER THE WEEKEND. BETH IS THE DAUGHTER OF THE LATE FRANK KING RETIRED SCHOOL SUPERINTENDANT. THE RAMS HAVE NOT HAD A WINNING SEASON SINCE 2017 AND THIS IS THE 2ND TIME AROUND FOR SUMMERS AS DEFENSIVE COORDINATOR AT CSU--A POST HE HELD WITH UGA OFFENSIVE COORDINATOR MIKE BOBO WHEN HE WAS NAMED HEAD COACH OF THE RAMS IN 2014. CSU SAID IT WILL BEGIN IMMEDIATLY A SEARCH FOR A NEW HEAD COACH. COLORADO STATE IS IN THE PAC 12 AND PLAYS WYOMING NEXT.
