Wednesday, October 15, 2025

TWO CRAWFORD CO DEPUTIES ILL BY DRUGS SEIZED

 HIDDEN  FENTANYL IN A  FOLDED  DOLLAR BILL ALMOST KILLED  TWO  CRAWFORD  COUNTY  DEPUTIES. JAILER AMBER NEWBERRY WAS  SEARCHING   A  MAN  BROUGHT  TO JAIL FOR  DISORDERLY  CONDUCT AND  FOUND  WHAT  APPEARED  TO  BE  AN  ORDINARY  DOLLAR  BILL  FOLDED  UP  IN  HIS POCKET.  SHE  HAD GLOVES ON  BUT OPENED  THE  BILL  TO  COUNT  THE  MONEY  AND  FENTANYL  SPILLED  OUT  AND  10  MINUTES  LATER  SHE  FELL ILL. DEPUTY BRAD  TISDALE RUSHED  INTO  THE  JAIL  AND  TESTED  THE WHITE  POWDER  AND  IT  TESTED FOR  METH  AND  FENTANYL AND  HE  ALSO  GOT  SICK. BOTH  WERE TRANSPORTED TO  THE HOSPITAL  AND  NEWBERRY  GOT  A   2ND  DOSE  OF  NARCAN  FROM  EMT'S  BEFORE  SHE  ARRIVED.  TISDALE  RECEIVED  THE  VALOR  AWARD  FROM  CRAWFORD SO  FOR  HIS  LIFE-SAVING  ACTIONS.

