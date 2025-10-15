TWO CRAWFORD CO DEPUTIES ILL BY DRUGS SEIZED

HIDDEN FENTANYL IN A FOLDED DOLLAR BILL ALMOST KILLED TWO CRAWFORD COUNTY DEPUTIES. JAILER AMBER NEWBERRY WAS SEARCHING A MAN BROUGHT TO JAIL FOR DISORDERLY CONDUCT AND FOUND WHAT APPEARED TO BE AN ORDINARY DOLLAR BILL FOLDED UP IN HIS POCKET. SHE HAD GLOVES ON BUT OPENED THE BILL TO COUNT THE MONEY AND FENTANYL SPILLED OUT AND 10 MINUTES LATER SHE FELL ILL. DEPUTY BRAD TISDALE RUSHED INTO THE JAIL AND TESTED THE WHITE POWDER AND IT TESTED FOR METH AND FENTANYL AND HE ALSO GOT SICK. BOTH WERE TRANSPORTED TO THE HOSPITAL AND NEWBERRY GOT A 2ND DOSE OF NARCAN FROM EMT'S BEFORE SHE ARRIVED. TISDALE RECEIVED THE VALOR AWARD FROM CRAWFORD SO FOR HIS LIFE-SAVING ACTIONS.
