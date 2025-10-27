Monday, October 27, 2025

PEDESTRIAN KILLED ON 19 NORTH THOMASTON

 POST  26  GA.  STATE PATROL-THOMASTON  HAS  RELEASED  THE  ACCIDENT  REPORT  ON  A  PEDESTRIAN KILLED  ON   19  NORTH--THURSDAY  EVENING--69  YEAR  OLD   JANET  KAREN  GORE  OF  344  NELSON  ROAD. DEPUTY   CORONER  HUNTER  STUBBS  TOLD   101  NEWS  MS.  GORE  WAS  PRONOUNCED  DEAD  AT  THE  SCENE  NEAR   HARP  ROAD.


IN   THE   REPORT  FROM   GSP  TROOPER LOREN THOMKA--HE  STATED MS. GORE  WAS  AT  FAULT  FOR   CROSSING   THE  ROADWAY  WHERE  THERE  WAS  NOT  A  CROSS WALK,  HEADING  WEST FROM  THE  SIDEWALK   IN  FRONT  OF    A  2018 CHEVROLET SUBURBAN  DRIVEN  BY  MAGGIE  ELYSE  PRITCHETT  OF  MEANSVILLE.  THE  REPORT  SAID  THE LIGHTING ALONG  THE  ROADWAY  WAS  INOPERABLE  AND  MS.  GORE  WAS  WEARING  A  BLACK  SHIRT.  NO  ONE IN  THE  VEHICLE  WAS  INJURED

Posted by WTGA AM & FM at 12:56 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)