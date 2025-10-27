PEDESTRIAN KILLED ON 19 NORTH THOMASTON

POST 26 GA. STATE PATROL-THOMASTON HAS RELEASED THE ACCIDENT REPORT ON A PEDESTRIAN KILLED ON 19 NORTH--THURSDAY EVENING--69 YEAR OLD JANET KAREN GORE OF 344 NELSON ROAD. DEPUTY CORONER HUNTER STUBBS TOLD 101 NEWS MS. GORE WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE NEAR HARP ROAD.
IN THE REPORT FROM GSP TROOPER LOREN THOMKA--HE STATED MS. GORE WAS AT FAULT FOR CROSSING THE ROADWAY WHERE THERE WAS NOT A CROSS WALK, HEADING WEST FROM THE SIDEWALK IN FRONT OF A 2018 CHEVROLET SUBURBAN DRIVEN BY MAGGIE ELYSE PRITCHETT OF MEANSVILLE. THE REPORT SAID THE LIGHTING ALONG THE ROADWAY WAS INOPERABLE AND MS. GORE WAS WEARING A BLACK SHIRT. NO ONE IN THE VEHICLE WAS INJURED
