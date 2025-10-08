U-L WINS APPEAL WITH GHSA

THE GA. HIGH SCHOOL ASSOCIATION HAS UPHELD THE HARDSHIP APPEAL OF UPSON-LEE HIGH SCHOOL REGARDING THE ELIGIBILITY OF A FOOTBALL PLAYER WHOSE FAMILY HAD TRANSFERRED-IN FROM ELLENWOOD,GA. THE STUDENT IN QUESTION TRANSFERRED FROM U-L TO UTOPIAN ACADEMY FOR THE ARTS HIGH SCHOOL IN CLAYTON COUNTY TWO YEARS AGO, BUT DECIDED TO RETURN TO UPSON-LEE THIS PAST FEB. WHEN THE STUDENT RE-ENROLLED INTO THE THOMASTON-UPSON SCHOOL DISTRICT. U-L OFFICIALS HAD TO SHOW PROOF TO THE GHSA THAT THE MOVE WAS ADHERED TO GHSA GUIDELINES. THE PLAYER IS IMMEDIATELY REINSTATED AND NO KNIGHTS GAMES THIS SEASON WILL BE FORFEITED. NO WORD IF A FINE WILL BE IMPOSED.
