U-L WINS APPEAL WITH GHSA

 THE GA. HIGH  SCHOOL  ASSOCIATION  HAS  UPHELD  THE  HARDSHIP  APPEAL  OF  UPSON-LEE HIGH  SCHOOL  REGARDING  THE  ELIGIBILITY  OF  A  FOOTBALL  PLAYER  WHOSE  FAMILY HAD  TRANSFERRED-IN  FROM  ELLENWOOD,GA.  THE  STUDENT  IN  QUESTION TRANSFERRED  FROM  U-L  TO   UTOPIAN ACADEMY  FOR  THE  ARTS  HIGH  SCHOOL  IN  CLAYTON  COUNTY  TWO  YEARS  AGO,  BUT  DECIDED  TO  RETURN  TO  UPSON-LEE  THIS PAST  FEB.  WHEN  THE  STUDENT  RE-ENROLLED  INTO  THE  THOMASTON-UPSON  SCHOOL  DISTRICT. U-L  OFFICIALS HAD  TO  SHOW  PROOF  TO  THE  GHSA THAT THE  MOVE WAS  ADHERED  TO  GHSA  GUIDELINES.  THE  PLAYER IS IMMEDIATELY REINSTATED  AND  NO  KNIGHTS  GAMES  THIS  SEASON  WILL  BE  FORFEITED.  NO  WORD IF A  FINE  WILL  BE  IMPOSED. 

