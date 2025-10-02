Thursday, October 2, 2025

T-U DELEGATION VISITS THE BRIGHTMARK PLANT IN INDIANA

 


JESSICA  HUDSON   COMMUNITY  OUTREACH  DIRECTOR  FOR  BRIGHTMARK  LEAD  A  DELEGATION  TO  THE  BRIGHTMARK  FACILITY  IN  INDIANA   FOR  A  TOUR  LAST   MONDAY  AND  TUESDAY. HERE'S  A  LIST OF  THOSE  WHO  MADE  THE  TRIP-- SHERIFF  DAN  KILGORE,  ROCK  HILL  VOLUNTEER FIRE  CHIEF ALAN  YARBROUGH, CITY  OF  THOMASTON  FIRE  CHIEF JEREMY  WALKER, EMA  DIRECTOR  RICHARD HICKMON,  THOMASTON-UPSON  CHAMBER  OF  COMMERCE  PRESIDENT  MADISON  RUTTINGER, SOUTHERN CRESCENT VP   OF ECONOMIC  DEVELOPMENT  RICHARD  ANDREWS,  THOMASTON  MAYOR  J.D.  STALLINGS,  IDA  BOARD MEMBER JOSH RABALAIS,  AND  IDA  DIRECTOR SLADE  GULLEDGE.

Posted by WTGA AM & FM at 4:03 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)