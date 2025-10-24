Friday, October 24, 2025

SPALDING CO BOC APPROVES ZONING FOR 2ND DATA CENTER

 WITH  AN  ANGRY  CROWD  MAKING  ITSELF  KNOWN  --THE  SPALDING  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS   UNANIMOUSLY   APPROVED  ZONING  FOR    A  2ND    NEW  DATA  CENTER  IN  THE  HIGH  FALLS  AREA,  THURSDAY.   THE  BOARD  PLACED  SEVERAL  CONDITIONS  ON  THE  PROJECT  THAT  WILL  BE  WITHIN   400 YARDS  OF  RESIDENTS  AND  ITS  1.7  MILES  FROM  A  PREVIOUS  REZONING  FOR  ANOTHER  DATA  CENTER.    SOME  OF  THE  PUBLIC  COMMENTS WERE--HOW  MUCH  ARE  YOU  GETTING  PAID TO DO  THIS  AND  WE  CAN'T  BELIEVE  YOU'D  DO  THIS  TO  SPALDING  COUNTY.  DATA  CENTER  OPPONENTS  SAY  IT  WILL  INCREASE  POWER  BILLS  FOR  RESIDENTIAL  CUSTOMERS ,  USE  VAST  AMOUNTS OF  WATER  THAT  WILL  TAX  WATER  SYSTEMS  ,  CREATE  NOISE   FOR  NEAR-BY  HOME  OWNERS,  AND  DRIVE WILDLIFE  FROM  THE  AREA.

SUPPORTERS  CLAIM  IT  WILL  BOOST   COUNTY  TAX COLLECTIONS  AND  COMMISSION  CHAIRMAN  CLAY  DAVIS  TOLD  THE  CROWD  SPALDING  COUNTY  HAS  THE  MOST  STRINGENT  REGULATIONS  OF  ANY  COUNTY  TO  SAFEGUARD  WATER,  POWER,  AND  NOISE  PROTECTION. 

