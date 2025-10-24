SPALDING CO BOC APPROVES ZONING FOR 2ND DATA CENTER

WITH AN ANGRY CROWD MAKING ITSELF KNOWN --THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS UNANIMOUSLY APPROVED ZONING FOR A 2ND NEW DATA CENTER IN THE HIGH FALLS AREA, THURSDAY. THE BOARD PLACED SEVERAL CONDITIONS ON THE PROJECT THAT WILL BE WITHIN 400 YARDS OF RESIDENTS AND ITS 1.7 MILES FROM A PREVIOUS REZONING FOR ANOTHER DATA CENTER. SOME OF THE PUBLIC COMMENTS WERE--HOW MUCH ARE YOU GETTING PAID TO DO THIS AND WE CAN'T BELIEVE YOU'D DO THIS TO SPALDING COUNTY. DATA CENTER OPPONENTS SAY IT WILL INCREASE POWER BILLS FOR RESIDENTIAL CUSTOMERS , USE VAST AMOUNTS OF WATER THAT WILL TAX WATER SYSTEMS , CREATE NOISE FOR NEAR-BY HOME OWNERS, AND DRIVE WILDLIFE FROM THE AREA.
SUPPORTERS CLAIM IT WILL BOOST COUNTY TAX COLLECTIONS AND COMMISSION CHAIRMAN CLAY DAVIS TOLD THE CROWD SPALDING COUNTY HAS THE MOST STRINGENT REGULATIONS OF ANY COUNTY TO SAFEGUARD WATER, POWER, AND NOISE PROTECTION.
