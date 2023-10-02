GRIFFIN STUDENT SHOT AND KILLED NEAR FOOTBALL GAME SAT

A 14 YEAR OLD FRESHMAN AT GRIFFIN HIGH SCHOOL LATER DIED AFTER BEING SHOT NEAR MEMORIAL STADIUM IN GRIFFIN AT THE ANNUAL RIVAL GRIFFIN HIGH-SPALDING HIGH FOOTBALL GAME. THE KICK-OFF WAS SET AT 2PM SATURDAY DUE TO PREVIOUS TROUBLE AT THE ANNUAL GAME.
THE ALLEGED SHOOTER, 17 YEAR OLD KAOMARION KENDRICKS IS ON THE RUN AND DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER SAID "ANY PERSON CAUGHT HARBORING THIS FUGITIVE WILL BE CHARGED ACCORDINGLY." GRIFFIN POLICE WARN KENDRICKS IS ARMED AND DANGEROUS. POLICE SAY KENDRICKS KNEW THE VICTIM.
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