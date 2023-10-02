Monday, October 2, 2023

GRIFFIN STUDENT SHOT AND KILLED NEAR FOOTBALL GAME SAT

 A  14  YEAR  OLD  FRESHMAN  AT  GRIFFIN  HIGH  SCHOOL  LATER  DIED  AFTER  BEING  SHOT  NEAR  MEMORIAL  STADIUM  IN  GRIFFIN AT  THE  ANNUAL  RIVAL  GRIFFIN  HIGH-SPALDING  HIGH  FOOTBALL  GAME.  THE  KICK-OFF  WAS  SET  AT  2PM  SATURDAY  DUE  TO  PREVIOUS  TROUBLE  AT  THE ANNUAL  GAME.


  THE  ALLEGED  SHOOTER,  17  YEAR  OLD KAOMARION  KENDRICKS  IS ON  THE  RUN  AND  DISTRICT  ATTORNEY  MARIE  BRODER  SAID  "ANY  PERSON  CAUGHT  HARBORING THIS  FUGITIVE  WILL  BE  CHARGED  ACCORDINGLY."  GRIFFIN  POLICE  WARN  KENDRICKS IS  ARMED  AND  DANGEROUS.  POLICE SAY  KENDRICKS  KNEW  THE  VICTIM.

Posted by WTGA AM & FM at 10:46 AM

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