Monday, October 2, 2023

THOMASTON FIRST UNITED METHODIST VOTE TO LEAVE CONFERENCE

 MEMBERSHIP  OF  THE  FIRST  UNITED  METHODIST  CHURCH  VOTED  TO  LEAVE  THE  NORTH  GEORGIA  CONFERENCE OF  UNITED METHODIST,  SUNDAY.  PASTOR  TOMMY  ROSS  TOLD    101  NEWS  THE  MEMBERSHIP  VOTED   96%  TO  LEAVE  THE  CONFERENCE.  THE  VOTE  WAS  151  TO    DISAFFILIATE      AND   7  TO  STAY.


A  FINAL  DECISION  ON  THE  CHURCH'S  STATUS  WILL  BE  MADE  AT  A  CALLED  CONFERENCE    IN  ATHENS,  NOV. 18TH,  AND  DANNY  TATE  OF  THE  MEMBERSHIP  WILL  BE  THE  DELEGATE. IF THE  CHURCH  IS  ALLOWED  TO  LEAVE  IT  WILL  OWE  THE  CONFERENCE  AN  APPROPRIATION  OF  AROUND   $70,00,  THE  PASTOR  TOLD  US. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:45 AM

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