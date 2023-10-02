THOMASTON FIRST UNITED METHODIST VOTE TO LEAVE CONFERENCE

MEMBERSHIP OF THE FIRST UNITED METHODIST CHURCH VOTED TO LEAVE THE NORTH GEORGIA CONFERENCE OF UNITED METHODIST, SUNDAY. PASTOR TOMMY ROSS TOLD 101 NEWS THE MEMBERSHIP VOTED 96% TO LEAVE THE CONFERENCE. THE VOTE WAS 151 TO DISAFFILIATE AND 7 TO STAY.
A FINAL DECISION ON THE CHURCH'S STATUS WILL BE MADE AT A CALLED CONFERENCE IN ATHENS, NOV. 18TH, AND DANNY TATE OF THE MEMBERSHIP WILL BE THE DELEGATE. IF THE CHURCH IS ALLOWED TO LEAVE IT WILL OWE THE CONFERENCE AN APPROPRIATION OF AROUND $70,00, THE PASTOR TOLD US.
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