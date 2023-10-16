Monday, October 16, 2023

GRIFFIN MOTORIST KILLED IN UPSON WRECK

 UPSON  COUNTY  CORONER   CRAIG  STUBBS  HAS  IDENTIFIED  THE  FATALITY  IN  A  HEAD-ON  COLLISION  EARLY  SUNDAY   MORNING  ON   19  SOUTH  BETWEEN  HIGHWAY   80  AND  THE  RIVER  BRIDGE.  THE  DRIVER  OF A  HONDA,  20  YEAR  OLD TAMAJAA  BERRY  OF  GRIFFIN  WAS  KILLED  WHEN  A  TAHOE  DRIVEN  BY   A   GUATEMALAN  NATIONAL  APPARENTLY  CROSSED  THE  CENTER  LINE. A  PASSENGER  IN  THE  BERRY  VEHICLE  WAS  AIR FLIGHTED  TO  A  MACON  TRAUMA  CENTER.


UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAID  THE  TAHOE  DRIVER,  33  YEAR  OLD  MYNOR  PEREZ  OF  ALABAMA,  A  NATIVE  OF  GUATEMALA,  IS  IN  THE  UPSON  COUNTY  JAIL  CHARGED  WITH  VEHICULAR  HOMICIDE, DUI,  AND  NO   LICENSE.THE  SHERIFF  TOLD   101  NEWS  THE  ACCIDENT  INVESTIGATION  HAS  BEEN  TURNED  OVER  TO  THE  GA.  STATE  PATROL.

Posted by WTGA AM & FM at 11:16 AM

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