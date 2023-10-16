GRIFFIN MOTORIST KILLED IN UPSON WRECK

UPSON COUNTY CORONER CRAIG STUBBS HAS IDENTIFIED THE FATALITY IN A HEAD-ON COLLISION EARLY SUNDAY MORNING ON 19 SOUTH BETWEEN HIGHWAY 80 AND THE RIVER BRIDGE. THE DRIVER OF A HONDA, 20 YEAR OLD TAMAJAA BERRY OF GRIFFIN WAS KILLED WHEN A TAHOE DRIVEN BY A GUATEMALAN NATIONAL APPARENTLY CROSSED THE CENTER LINE. A PASSENGER IN THE BERRY VEHICLE WAS AIR FLIGHTED TO A MACON TRAUMA CENTER.
UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID THE TAHOE DRIVER, 33 YEAR OLD MYNOR PEREZ OF ALABAMA, A NATIVE OF GUATEMALA, IS IN THE UPSON COUNTY JAIL CHARGED WITH VEHICULAR HOMICIDE, DUI, AND NO LICENSE.THE SHERIFF TOLD 101 NEWS THE ACCIDENT INVESTIGATION HAS BEEN TURNED OVER TO THE GA. STATE PATROL.
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