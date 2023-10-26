Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER JR., GJC
OCTOBER 26, 2023
1. 22R0138 JUSTIN BERTRAM CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 8 YEARS, SERVE 1 YEAR IN CONFINEMENT, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: CRUELTY TO CHILDREN 3 RD : NOLLE PROSEQUI.
2. 22R0468A CAYMEN WELLMAKER CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: REDUCED- POINTING OR AIMING A GUN AT ANOTHER: 12 MONTHS TO SERVE IN THE UPSON COUNTY JAIL. CT. 2: TERRORISTIC THREATS: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 1; $500 FINE. CT. 3: OBSTRUCTION OF OFFICERS: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 4: OBSTRUCTION OF OFFICERS: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT .6: OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI.
3. 23R0074 NATHANIEL RICEMAN CT. 1: CHILD MOLESTATION: 20 YEARS, SERVE 18 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMIANDER ON PROBATION; $1,000 FINE. CT. 2: CHILD MOLESTATION: 20 YEARS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 1; $1,000 FINE. CT. 3: INVASION OF PRIVACY: 5 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 4: INVASION OF PRIVACY: 5 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 5: INVASION OF PRIVACY: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: INVASION OF PRIVACY: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: SEXUAL BATTERY AGAINST A CHILD UNDER 16: NOLLE PROSEQUI.
4. 23R0116 TINA CRENSHAW CT. 1: CRIMINAL TRESPASS: FIRST OFFENDER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO #23R0188. CT. 2: CRIMINAL TRESPASS, FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI.
5. 23R0188 TINA CRENSHAW CT. 1: CRUELTY TO CHILDREN: FIRST OFFENDER: 10 YEARS, SERVE 6 MONTHS IN THE UPSON COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; COMPLETE TEEN CHALLENGE PROGRAM; $500 FINE.
6. 23R0218 COLTON MURPHY CT. 1: DUI: REDUCED- RECKLESS DRIVING: 12 MONTHS PROBATION; $1,195 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: DUI: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: FAILURE TO MAINTAIN LANE: NOLLE PROSEQUI.
7. 23R0239 MICHA LANDERS CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: CONDITIONAL DISCHARGE: 3 YEARS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
8. 23R0327 DEMARCUS JONES CT. 1: CRIMINAL TRESPASS: SERVE 120 DAYS IN THE
UPSON COUNTY JAIL.
9. 21R0145D MYKEL KING CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE 2 ND DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER: 12 MONTHS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE. CT. 4: DISCHARGING OF GUN NEAR PUBLIC HIGHWAY/ STREET: NOLLE PROSEQUI.
10. 23R0238 JAMES PERRIGEN CT. 1: DUI: REDUCED- RECKLESS DRIVING: 12 MONTHS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: OBSTRUCTION OF OFFICERS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: TAIL LIGHTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: FAILURE TO STOP FOR STOP SIGN: $250 FINE. CT. 5: FAILURE TO MAINTAIN LANE: NOLLE PROSEQUI.
11. 22R0288 ANGELICA POLLARD CT. 1: USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DRIVING ON SUSPENDED, CANCEALED, OR REVOKED REGISTRATION: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: GIVING FALSE NAME INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: FORGERY 1 ST DEGREE: 3 YEARS, SERVE 7 DAYS IN THE UPSON COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; SUCCESSFULLY COMPLETE MCINTOSH TRAILS INPATIENT TREATMENT PROGRAM; $500 FINE. CT. 6: DISTRACTED DRIVING: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: FAILURE TO CARRY LICENSE: NOLLE PROSEQUI.
12. 22R0372A CHASITY JOHNSON CT. 1: BURGLARY 1 ST DEGREE: REDUCED: THEFT BY TAKING: 5 YEARS, SERVE 90 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REAMINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
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