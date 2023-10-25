ZEBULON APPROVES SPORTS COMPLEX

ACCORDING TO CITY ADMINISTRATOR LARRY MITCHUM, THE ZEBULON CITY COUNCIL APPROVED A REZONING FOR A 58 ACRE SPORTS COMPLEX SOUTH OF ZEBULON AT TUESDAY'S MEETING. IT WAS A UNANIMOUS VOTE FOR A PROJECT WITH 6 BALL FIELDS, A GYM, AN AMPHITHETER AND PICKLEBALL COURTS WITH INVESTORS THAT INCLUDE DOUBLE P. GRADING IN WILLIAMSON AND MAJOR LEAGUE PITCHER HUNTER STRICKLAND.
NEXT UP DEVELOPMENT PLANS MUST BE SUBMITTED TO CITY HALL FOR WHAT ADMINISTRATOR MITCHUM CALLED AN EXCITING ADDITION FOR THE CITY OF ZEBULON AND PIKE COUNTY.
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