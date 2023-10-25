Wednesday, October 25, 2023

ZEBULON APPROVES SPORTS COMPLEX

 ACCORDING  TO  CITY  ADMINISTRATOR  LARRY MITCHUM,  THE  ZEBULON  CITY  COUNCIL  APPROVED  A  REZONING  FOR  A  58  ACRE SPORTS COMPLEX  SOUTH  OF  ZEBULON  AT  TUESDAY'S  MEETING.  IT  WAS  A  UNANIMOUS  VOTE  FOR  A  PROJECT  WITH  6  BALL  FIELDS,  A  GYM,  AN  AMPHITHETER  AND  PICKLEBALL  COURTS WITH  INVESTORS  THAT  INCLUDE  DOUBLE  P.  GRADING  IN  WILLIAMSON  AND  MAJOR  LEAGUE   PITCHER  HUNTER  STRICKLAND.


NEXT  UP   DEVELOPMENT  PLANS  MUST  BE  SUBMITTED  TO  CITY  HALL    FOR  WHAT    ADMINISTRATOR  MITCHUM  CALLED  AN  EXCITING    ADDITION    FOR  THE  CITY OF  ZEBULON  AND  PIKE  COUNTY.  

Posted by WTGA AM & FM at 1:49 PM

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