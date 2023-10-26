Thursday, October 26, 2023

Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER JR., GJC

OCTOBER 25, 2023

 

1. 20R0316D REGINALD CARTER CT.1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: 15 YEARS, 3 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; $2,000 FINE. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.

 

2. 23R0325 MARCUS CUMMINGS CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 3 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM, TO RUN CONCURRENTLY WITH VOP #22R0184 &amp; 22R0316A. 

 

3. 23R0326 CHRISTOPHER HEATH CT. 1: DISORDERLY CONDUCT: SERVE 90 DAYS IN 

THE  COUNTY JAIL.

Posted by Fun 101.1 FM at 9:30 PM

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