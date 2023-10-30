Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER JR., GJC
OCTOBER 30, 2023
1. 23R0328 CHRISTOPHER PARKER CT. 1: OBSTRUCTION OF OFFICER: 3 YEARS TO SERVE TO RUN CONCURRENT TO CASE #22R0223. CT. 2: INTERFERENCE OF GOVERNEMENT PROPERTY: NOLLE PROSEQUI
2. 23R0075C CHRISTOPHER LEDFORD CT. 10: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 10 YEARS, SERVE 2 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION TO RUN CONCURRENT TO VOP CASE #22R0010; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT.
3. 22R0461 ANTHONY HUNNICUTT CT. 1: TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE: 20 YEARS, SERVE 10 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $200,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: POSSESSION OF A FIREARM DURING A COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI.
4. 23R0201 ANTHONY HUNNICUTT CT. 1: ROBBERY- REDUCED TO THEFT BY TAKING: 12 MONTHS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL TO RUN CONCURRENT WITH CASE #22R0461.
5. 23R0083 MICHELLE COOK CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE: FIRST OFFENDER: 10 YEARS PROBATION; $1,000 FINE. CT. 3: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: FIRST OFFENDER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNT 2; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $250 FINE. CT. 5: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: FIRST OFFENDER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNTS 2 & 4; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $250 FINE. CT. 6: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 9: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 10: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 11: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 12: DRUGS NO IN ORIGINAL CONTAINER: NOLLE PROSEQUI.
6. 21R0233 JOSEPH PERKINS CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERY- REDUCED- CRIMINAL TRESPASS: 12 MONTHS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL. CT. 2: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: TAIL LIGHT VIOLATION: NOLLE PROSEQUI.
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