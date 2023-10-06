SEPTEMBER TERM UPSON GRAND JURY TRUE BILLS

2023 SEPTEMBER TERM GRAND JURY TRUE BILLs
OCTOBER 04, 2023
1. ISAAC ADAMS CT. 1: TERRORISTIC THREATS
2. JACOB ALATTAWY CT. 1: BURGLARY IN THE SECOND DEGREE. CT. 2: THEFT BY TAKING. CT. 3: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE. CT. 4: DUI (PER SE) CT. 5: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED.
3. DYRAN BANKS CT. 1: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER.
4. WESLEY BAILEY CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE.
5. CHRISTOPHER BROOKS CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT.
6. KAYLIN BUNKLEY CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE.
7. KENYADA CHANEY CT. 1: BATTERY, FAMILY VIOLENCE. CT. 2: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE. CT. 3: CRUELTY TO CHILDREN IN THE FIRST DEGREE.
8. JESSIE CONAWAY CT. 1: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY.
9. EVAN CRUMMIE CT. 1: POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE. CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY. CT. 3: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY.
10. LADASHA EISON CT. 1: DISORDERLY CONDUCT. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT. CT. 3: POSSESSION OF A KNIFE DURING COMMISSION OF A FELONY.
11. RODARION GREEN CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT. CT. 2: TERRORISTIC THREATS.
12. CELESTINE HARRIS CT. 1: FURNISHING PROHIBITED ITEMS TO INMATES.
13. TERRELL HART CT. 1: RAPE.
14. TYSON HOLMES CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANA, MORE THAN AN OUNCE. CT. 2: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE. CT. 3: ILLEGAL SUBSTANCES NEAR SCHOOLS. CT. 4: ILLEGAL SUBSTANCES WITHIN 1000 FT OF A HOUSING PROJECT. CT. 5: OBSTRUCTION OF AN OFFICER. CT. 6: OBSTRUCTION OF AN OFFICER. CT. 7: ABANDONMENT OF DRUGS IN PUBLIC PLACE. CT. 8: TAMPERING WITH EVIDENCE. CT. 9: DRIVING ON SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION CT. 10: OPERATING A VEHICLE WITHOUT INSURANCE.
15. ANTHONY HUNNICUTT CT. 1: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY.
16. FABIAN JOHNSON CT. 1: CHILD MOLESTATION. CT. 2: STATUTORY RAPE. CT. 3: CHILD MOLESTATION. CT. 4: STATUTORY RAPE. CT. 5: ELECTRONICALLY FURNISHING OBSCENE MATERIAL TO MINORS.
17. PATRICK JONES CT. 1: AGGRAVATED STALKING. CT. 2: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD.
18. CHELSEA LEE CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT. CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER.
19. MARTAVIUS LITTLE CT. 1: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER.
20. ROBERT MARKS CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE. CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE.
21. CHRISTIAN ROGERS CT. 1: TERRORISTIC THREATS. CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY.
22. MICHAEL SMITH CT. 1: AGGRAVATED CHILD MOLESTATION.
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