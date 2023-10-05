THOMASTON'S MAYOR VETO

CITY OF THOMASTON MAYOR J.D. STALLINGS WAS UNUSUALLY BUSY AT TUESDAY'S CITY COUNCIL MEETING--VETOING ONE MEASURE AND BREAKING A TIE VOTE ON ANOTHER.
FOLLOWING EXECUTIVE SESSION, COUNCIL VOTED 3-1 ON AN ITEM TITLED POLICE DEPARTMENT WEAPON SURPLUS WITH COUNCILMAN RYAN TUCKER VOTING AGAINST AND MAYOR J.D. STALLINGS EXERCISED A RARE VETO TO A COUNCIL DECISION. MAYOR STALLINGS SAID WEDNESDAY HE SPOKE WITH A MEMBER OF THE CITY COUNCIL WHO VOTED IN FAVOR OF THE MOTION AND ADVISED THERE WAS A MISUNDERSTANDING PERTAINING TO THE MOTION, AND IT HAD AN EFFECT ON THAT MEMBERS VOTE. THE MAYOR SAID FOR THIS REASON -- ATTESTING THAT FULL UNDERSTANDING WOULD HAVE RESULTED IN THE FAILURE OF THE MEASURE CONSIDERED, THIS MEASURE IS VETOED. THE MOTION INVOLVED AWARDING A RETIRING POLICE OFFICER HIS SERVICE WEAPON.
MAYOR STALLINGS ALSO BROKE A 2-2 TIE VOTE TO SET THE SALARY RANGE FOR A NEW FIRE CHIEF, AS FIRE CHIEF RENEE HARRIS IS PLANNING TO RETIRE IN JANUARY. COUNCILMEN DON GREATHOUSE AND RYAN TUCKER VOTING IN FAVOR OF A SALARY RANGE OF $90 TO $100,000 AND COUNCIL MEMBERS LAYKEYTHIA REEVES AND JEFF MIDDLEBROOKS OPPOSED. MAYOR STALLINGS VOTED IN FAVOR OF THE MOTION TO SET THE SALARY RANGE OF 90 TO $100,000 AND CITY HALL WILL PROCEED TO ADVERTISE THE POSITION.
MAYOR PRO TEM DOUG HEAD WAS ABSENT FROM THE MEETING.
No comments:
Post a Comment