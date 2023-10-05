Thursday, October 5, 2023

THOMASTON'S MAYOR VETO

 CITY  OF  THOMASTON  MAYOR J.D.  STALLINGS   WAS  UNUSUALLY  BUSY  AT  TUESDAY'S  CITY  COUNCIL  MEETING--VETOING      ONE  MEASURE  AND  BREAKING A   TIE  VOTE  ON  ANOTHER.


FOLLOWING  EXECUTIVE  SESSION,  COUNCIL  VOTED   3-1  ON  AN  ITEM  TITLED  POLICE  DEPARTMENT  WEAPON  SURPLUS  WITH  COUNCILMAN  RYAN  TUCKER  VOTING  AGAINST AND  MAYOR J.D.  STALLINGS  EXERCISED  A  RARE  VETO  TO  A  COUNCIL  DECISION.  MAYOR  STALLINGS  SAID  WEDNESDAY  HE  SPOKE  WITH  A  MEMBER  OF  THE  CITY  COUNCIL  WHO  VOTED  IN FAVOR OF  THE  MOTION  AND  ADVISED  THERE  WAS  A  MISUNDERSTANDING  PERTAINING  TO  THE  MOTION,  AND  IT  HAD  AN  EFFECT  ON  THAT  MEMBERS  VOTE.  THE  MAYOR  SAID  FOR  THIS  REASON -- ATTESTING  THAT  FULL  UNDERSTANDING  WOULD  HAVE  RESULTED  IN  THE  FAILURE  OF  THE  MEASURE  CONSIDERED,  THIS  MEASURE   IS  VETOED.  THE  MOTION  INVOLVED  AWARDING  A  RETIRING  POLICE  OFFICER  HIS  SERVICE  WEAPON.  


MAYOR  STALLINGS  ALSO BROKE  A   2-2   TIE  VOTE    TO  SET   THE  SALARY  RANGE   FOR  A  NEW  FIRE  CHIEF, AS  FIRE CHIEF  RENEE  HARRIS  IS  PLANNING  TO  RETIRE  IN  JANUARY.    COUNCILMEN  DON  GREATHOUSE  AND  RYAN  TUCKER  VOTING  IN  FAVOR OF  A  SALARY  RANGE  OF  $90  TO  $100,000  AND  COUNCIL  MEMBERS  LAYKEYTHIA  REEVES  AND  JEFF  MIDDLEBROOKS OPPOSED.  MAYOR  STALLINGS  VOTED  IN  FAVOR OF  THE  MOTION  TO  SET  THE  SALARY  RANGE  OF  90  TO  $100,000  AND  CITY  HALL  WILL  PROCEED  TO  ADVERTISE  THE  POSITION. 


MAYOR  PRO  TEM  DOUG  HEAD  WAS  ABSENT  FROM  THE  MEETING. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:43 PM

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