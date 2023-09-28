Thursday, September 28, 2023

APARTMENTS DENIED BY T-U JOINT PLANNING COMMISSION

 THE  THOMASTON-UPSON   JOINT  PLANNING  COMMISSION  RECOMMENDED  DENIAL  OF  TWO  APARTMENT  DEVELOPMENTS  AT  A  WEDNESDAY  MEETING.  A  CAIRO,GA.  COMPANY   IS   REQUESTING    ANNEXATION  INTO  THE  CITY       OF    PROPERTY  ON   74  EAST  NEAR  THE  CITY  LIMITS. CHRIS  DODHIA  OWNER  OF  THE  TRAIN  DEPOT  BOTTLE  SHOP  IS  REQUESTING  ANNEXATION  OF  PROPERTY   AT 1072  19  NORTH  THAT  INCLUDES  THE OLD  UPSON DRIVE-IN  THEATRE  SITE .   FOR  APARTMENTS   PLUS   TOWN  HOMES    FOR  RENT  AND  FOR  SALE,  A  GATED  COMMUNITY. 


THE  JOINT  PLANNING  COMMISSION  RECOMMENDED  AN  ANNEXATION  REQUEST  FOR  A  NEW  LAUNDRAMAT  AT  THE  OLD  HUDDLE  HOUSE  BUILDING  ON   19  NORTH.


THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION  WILL  HOLD  PUBLIC  HEARINGS  ON  THE  THREE  ITEMS, MONDAY  OCT.  16TH  AND  WILL  MAKE  A  RECOMMENDATION  TO  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  FOR A  FINAL  DECISION.  

Posted by WTGA AM & FM at 10:20 AM

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