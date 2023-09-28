APARTMENTS DENIED BY T-U JOINT PLANNING COMMISSION

THE THOMASTON-UPSON JOINT PLANNING COMMISSION RECOMMENDED DENIAL OF TWO APARTMENT DEVELOPMENTS AT A WEDNESDAY MEETING. A CAIRO,GA. COMPANY IS REQUESTING ANNEXATION INTO THE CITY OF PROPERTY ON 74 EAST NEAR THE CITY LIMITS. CHRIS DODHIA OWNER OF THE TRAIN DEPOT BOTTLE SHOP IS REQUESTING ANNEXATION OF PROPERTY AT 1072 19 NORTH THAT INCLUDES THE OLD UPSON DRIVE-IN THEATRE SITE . FOR APARTMENTS PLUS TOWN HOMES FOR RENT AND FOR SALE, A GATED COMMUNITY.
THE JOINT PLANNING COMMISSION RECOMMENDED AN ANNEXATION REQUEST FOR A NEW LAUNDRAMAT AT THE OLD HUDDLE HOUSE BUILDING ON 19 NORTH.
THE THOMASTON ZONING COMMISSION WILL HOLD PUBLIC HEARINGS ON THE THREE ITEMS, MONDAY OCT. 16TH AND WILL MAKE A RECOMMENDATION TO THE THOMASTON CITY COUNCIL FOR A FINAL DECISION.
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