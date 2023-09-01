UPSON CO TAX COMMISSIONER INFO

THERE’S BEEN A SLIGHT DELAY IN PROPERTY TAX BILLS BEING MAILED OUT DUE TO A BACK LOG OF REQUESTS BY OTHER COUNTIES FROM THE COMPANY THAT HANDLES THE MAILING OF UPSON COUNTY TAX BILLS. TAX BILLS ARE NOW SCHEDULED TO BE MAILED OUT ON SEPT. 7TH WITH A DUE DATE OF NOV. 15TH . HOWEVER, 2023 TAX BILLS ARE AVAILABLE AT THIS TIME TO BE PAID ONLINE OR IN PERSON AT THE TAX OFFICE. TOTAL # OF PROPERTY TAX BILLS FOR 2023 IS 16,800 FOR AN ESTIMATED TOTAL TAX REVENUE $24,000,000. THIS INCLUDES COUNTY, SCHOOL, & CITY PROPERTY TAXES.
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