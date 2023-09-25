Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE RHONDA B. KREUZIGER, GJC
SEPTEMBER 25, 2023
1. 22R0383 STACY PENNYMAN CT. 1: ROBBERY: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: TERRORISTIC THREATS: 5 YEARS, 11 MONTHS TO SERVE IN THE COUNTY, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
2. 22R0430 STACY PENNYMAN CT. 1: BATTERY: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: OBSTRUCTION OF OFFICER: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE. CT. 3: OBSTRUCTION OF OFFICER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO CT. 2; $500 FINE. CT. 4: OBSTRUCTION OF OFFICER: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO CT. 2 & 3.
3. 23R0277 STACY PENNYMAN CT. 1: THEFT BY TAKING: 5 YEARS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO CASE 22R0383; $1,000 FINE. CT.2: THEFT BY DECEPTION: NOLLE PROSEQUI.
4. 22R0360 AMANDA BROOKE ELLIOTT CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE: 25 YEARS, SERVE 15 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $200,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI.
5. 22R0421 CARRIE TIDWELL CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 10 YEARS, SERVE 60 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
6. 23R0059 DESTINY HAGEWOOD CT. 1: DISTRIBUTING OBSCENE MATERIALS: 12 MONTHS, 7 DAYS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
7. 23R0086 KENDRICKUS HOLDER CT. 1: CRUELTY TO CHILDREN 1 ST : ALFORD PLEA-FIRST OFFENDER: 15 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: BATTERY: NOLLE PROSEQUI.
8. 23R0162 CHRISTOPHER HILLEY CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE- REDUCED- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 15 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $2,000 FINE. CT. 2: WINDOW TINT VIOLATION: NOLLE PROSEQUI.
9. 23R0167 AMY PIPER CT. 1: SIMPLE BATTERY, FAMILY VIOLENCE- REDUCED- SIMPLE BATTERY: ALFORD PLEA 12 MONTHS PROBATION; 20 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE. CT. 2: CRUELTY TO CHILDREN 3 RD DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI.
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