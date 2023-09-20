Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE RHONDA B. KREUZIGER, GJC
SEPTEMBER 19, 2023
1. 22R0344 CHRISTOPHER GRANT CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: REDUCED- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 15 YEARS, SERVE 3 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; $1,500 FINE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI.
2. 23R0276 WAYNE MCDOWELL CT. 1: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY: ALFORD PLEA: 2 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM. CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: ALFORD PLEA: 5 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM CONSECUTIVE TO COUNT 1, CONCURRENT WITH CASE #23R0203.
3. 23R0203 WAYNE MCDOWELL CT. 1: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE AN OFFICER: ALFORD PLEA: 7 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM. CT. 2: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE AN OFFICER: ALFORD PLEA: 7 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 3: THEFT BY REVEIVING STOLEN PROPERTY: ALFORD PLEA: 7 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM CONCURRENT TO COUNTS 1 & 2. CT. 4: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: RECKLESS DRIVING: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: WEAVING OVER ROADWAY: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: SPEEDING: NOLLE PROSEQUI.
4. 23R0210 JASON SHANNON CT. 1: OBSTRUCTION OF OFFICERS: 5 YEARS, SERVE 90 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE. CT. 2: OBSTRUCTION OF OFFICERS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: OBSTRUCTION OF OFFICERS: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: OBSTRUCTION OF OFFICERS: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: OBSTRUCTION OF OFFICERS: NOLLE PROSEQUI.
5. 22R0476 FRANCO BARRON CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 10 YEARS, SERVE 2 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT.
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