Thursday, September 28, 2023

CITY OF GRIFFIN POLICE OFFICER RESIGNS

 A  CITY  OF  GRIFFIN  POLICE    OFFICER    HAS  RESIGNED  AFTER  DISTRICT  ATTORNEY  MARIE  BRODER   ANNOUNCED  SHE    PLANNED  TO  TAKE  A  GBI  INVESTIGATION  REPORT  ON   OFFICER   D.J.  KING    TO THE  SPALDING  COUNTY  GRAND  JURY.  THE  GRIP  .  COM   REPORTS  GRIFFIN  CITY  MANAGER  JESSICA  O'CONNOR  ANNOUNCED  A  DISCIPLINARY  HEARING  ON  POLICE  CHIEF MIKE  YATES  WAS  SCHEDULED  THURSDAY.  THE  CHIEF  HAD  BEEN   PLACED   ON  ADMINISTRATIVE  LEAVE   RELATING  TO  THE  KING  CASE.  KING'S  HALF  BROTHER  WAS  ARRESTED  ON  MURDER  CHARGES  IN  CONNECTION  WITH  THE  2021  FATAL  SHOOTING  OF  JAVAREIS  REID.   THE  D.A.  SAID  THE  GBI  REPORT  REVEALED  POLICY  VIOLATIONS  BY  THE  OFFICER.

Posted by WTGA AM & FM at 9:58 AM

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