CITY OF GRIFFIN POLICE OFFICER RESIGNS

A CITY OF GRIFFIN POLICE OFFICER HAS RESIGNED AFTER DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER ANNOUNCED SHE PLANNED TO TAKE A GBI INVESTIGATION REPORT ON OFFICER D.J. KING TO THE SPALDING COUNTY GRAND JURY. THE GRIP . COM REPORTS GRIFFIN CITY MANAGER JESSICA O'CONNOR ANNOUNCED A DISCIPLINARY HEARING ON POLICE CHIEF MIKE YATES WAS SCHEDULED THURSDAY. THE CHIEF HAD BEEN PLACED ON ADMINISTRATIVE LEAVE RELATING TO THE KING CASE. KING'S HALF BROTHER WAS ARRESTED ON MURDER CHARGES IN CONNECTION WITH THE 2021 FATAL SHOOTING OF JAVAREIS REID. THE D.A. SAID THE GBI REPORT REVEALED POLICY VIOLATIONS BY THE OFFICER.
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