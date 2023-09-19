Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE RHONDA B. KREUZIGER, GJC
SEPTEMBER 18, 2023
1. 23R0170 JARRYL SMITH CT. 1: POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 30 YEARS, SERVE 10 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $2,500 FINE.
2. 22R0407 PHILLIPE ROCKEMORE CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: 12 MONTHS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT WITH CASE #23R0102 & 23R0147.
3. 23R0102 PHILLIPE ROCKEMORE CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY: 5 YEARS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 2, CONCURRENT TO 22R0407 & 23R0147. CT. 2: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER: 5 YEARS TO SERVE. CT. 3: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE 2 ND DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: RECKLESS DRIVING: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD: NOLLE PROSEQUI.
4. 23R0147 PHILLIPE ROCKEMORE CT. 1: ENTERING AUTO: 5 YEARS PROBATION; $500 FINE. CT. 2: THEFT BY TAKING: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH COUNT 1 AND CASE #22R0407 & 23R0102.
5. 23R0175 GAVION BAKER CT. 1: CRIMINAL TRESPASS: 12 MONTHS PROBATION. CT. 2: THEFT BY TAKING: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1 AND CASE NUMBERS $23R0183 & 23R0184; $500 FINE; $500 FINE.
6. 23R0183 GAVION BAKER CT. 1: BURGLARY 1 ST DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: THEFT BY TAKING: 10 YEARS, SERVE 3 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION TO RUN CONCURRENT TO CASE NUMBERS 23R0175 & 23R0184; $1,500 FINE. CT. 3: CRIMINAL TRESPASS, FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI.
7. 23R0184 GAVION BAKER CT. 1: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE AN OFFICER: 5 YEARS, SERVE 3 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION ; $1,500 FINE. CT. 2: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE 2 ND DEGREE: 5 YEARS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 1 AND CONCURRENT TO CASE NUMBERS #23R0183 & 23R0175. CT. 3: OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: RECKLESS CONDUCT: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: DUI : NOLLE PROSEQUI. CT. 6: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: RECKLESS DRIVIN: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: NO PROOF OF INSURANCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 9: TAIL LIGHTS: NOLLE PROSEQUI.
8. 19R0201 JAMES HICKMAN CT. 1: DUI: REDUCED- RECKLESS DRIVING: 12 MONTHS, SERVE 60 DAYS IN THE COUNTY JAIL, THE REMAINDER ON PROBATION; 30 DAYS COMMUNITY SERVICE; $250 FINE. CT. 2: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI.
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