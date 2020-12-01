Tuesday, December 1, 2020

HOUSE FIRE IN YATESVILLE MONDAY NIGHT

 YATESVILLE  FIRE  DEPARTMENT  AND   OTHER  VOLUNTEER  UNITS  IN  UPSON  COUNTY  RESPONDED  TO  A  HOUSE  FIRE  MONDAY   NIGHT  AT   11;30  AT   39  EDWARDS  STREET.  YATESVILLE  FIRE  CHIEF  BILLY  LEE  TOLD  101  NEWS  THE  BLAZE  WAS  CONTAINED  TO  A  COUPLE  OF  ROOMS  AND  AN  ATTIC  AREA.


TWO  PEOPLE  INSIDE  THE RESIDENCE  GOT  OUT SAFELY  AND  THE   RED  CROSS  WAS  NOTIFIED  TO  HELP  THEM  WITH  ACCOMIDATIONS.


FIRE  CHIEF  LEE  SAID  UNITS  MANAGED  TO  KNOCK  DOWN  THE  FIRE  QUICKLY--TRUCKS  FROM  ROCK  HILL, NORTHSIDE,  THURSTON  AND  LINCOLN  PARK  RESPONDED  TO  AID  YATESVILLE  PERSONNEL.



Posted by WTGA AM & FM at 4:47 PM

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