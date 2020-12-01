HOUSE FIRE IN YATESVILLE MONDAY NIGHT

YATESVILLE FIRE DEPARTMENT AND OTHER VOLUNTEER UNITS IN UPSON COUNTY RESPONDED TO A HOUSE FIRE MONDAY NIGHT AT 11;30 AT 39 EDWARDS STREET. YATESVILLE FIRE CHIEF BILLY LEE TOLD 101 NEWS THE BLAZE WAS CONTAINED TO A COUPLE OF ROOMS AND AN ATTIC AREA.
TWO PEOPLE INSIDE THE RESIDENCE GOT OUT SAFELY AND THE RED CROSS WAS NOTIFIED TO HELP THEM WITH ACCOMIDATIONS.
FIRE CHIEF LEE SAID UNITS MANAGED TO KNOCK DOWN THE FIRE QUICKLY--TRUCKS FROM ROCK HILL, NORTHSIDE, THURSTON AND LINCOLN PARK RESPONDED TO AID YATESVILLE PERSONNEL.
No comments:
Post a Comment