GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DA BRODER HAS OPPOSITION IN THE FEB. 2021 SPECIAL ELECTION

QUALIFYING ENDED FRIDAY FOR A SPECIAL ELECTION FOR DISTRICT ATTORNEY IN THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT FEB. 9TH 2021` IN UPSON, PIKE, SPALDING AND FAYETTE COUNTIES.
DA MARIE GREENE BRODER , A REPUBLICAN WAS FIRST TO QUALIFY--SHE WILL BE OPPOSED BY GRIFFIN ATTORNEY DEXTER WIMBISH, A DEMOCRAT.
GOVERNOR BRIAN KEMP APPOINTED BRODER DISTRICT ATTORNEY IN FEB. BUT IN OCTOBER THE GA. SUPREME COURT OVERTURNED A 2018 STATE LAW THAT WOULD HAVE ALLOWED BRODER TO SERVE UNTIL AN ELECTION IN 2022.
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