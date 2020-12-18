Friday, December 18, 2020

GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DA BRODER HAS OPPOSITION IN THE FEB. 2021 SPECIAL ELECTION

 QUALIFYING  ENDED   FRIDAY   FOR A  SPECIAL  ELECTION  FOR  DISTRICT  ATTORNEY  IN  THE  GRIFFIN  JUDICIAL  CIRCUIT  FEB.  9TH  2021`  IN  UPSON,  PIKE,  SPALDING AND  FAYETTE  COUNTIES.


 DA  MARIE  GREENE  BRODER ,  A   REPUBLICAN   WAS  FIRST  TO  QUALIFY--SHE  WILL  BE  OPPOSED  BY  GRIFFIN  ATTORNEY  DEXTER  WIMBISH,  A  DEMOCRAT.


GOVERNOR  BRIAN  KEMP  APPOINTED  BRODER  DISTRICT  ATTORNEY  IN  FEB. BUT  IN OCTOBER  THE  GA.  SUPREME  COURT  OVERTURNED  A  2018 STATE  LAW  THAT  WOULD  HAVE  ALLOWED  BRODER  TO  SERVE  UNTIL  AN  ELECTION  IN 2022.

Posted by WTGA AM & FM at 5:12 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)