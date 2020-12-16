EX-THOMASTON PEACE OFFICER ARRESTED BY THE GBI

A FORMER LAW OFFICER IN THOMASTON HAS BEEN ARRESTED BY THE GBI AND CHARGED WITH STEALING FUNDS FROM THE FLINT CIRCUIT DRUG TASK FORCE.
CHAD ROSBOROUGH, AGE 47 OF MEANSVILLE, FACES THREE COUNTS OF THEFT BY TAKING AND TWO COUNTS OF VIOLATION OF OATH OF OFFICE AFTER HE ALLEGEDLY STOLE ABOUT $4500 FROM THE DRUG TASK FORCE HE COMMANDED. ROSBOROUGH WAS ARRESTED BY THE GBI DEC. 15 AND BOOKED INTO THE HENRY COUNTY JAIL.
THE INVESTIGATION DATES BACK TO JUNE 2019 WHEN ROSBOROUGH WAS PLACED ON LEAVE AND SUBSEQUENTLY RESIGNED AS HEAD OF THE TASK FORCE.
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