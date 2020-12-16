Wednesday, December 16, 2020

EX-THOMASTON PEACE OFFICER ARRESTED BY THE GBI

A  FORMER  LAW  OFFICER  IN  THOMASTON  HAS  BEEN  ARRESTED  BY  THE  GBI  AND  CHARGED  WITH  STEALING  FUNDS  FROM  THE  FLINT  CIRCUIT  DRUG  TASK  FORCE.


CHAD ROSBOROUGH,  AGE  47  OF  MEANSVILLE,  FACES  THREE  COUNTS    OF  THEFT  BY  TAKING  AND  TWO  COUNTS  OF  VIOLATION  OF  OATH  OF  OFFICE AFTER  HE  ALLEGEDLY  STOLE  ABOUT  $4500  FROM  THE  DRUG  TASK  FORCE  HE  COMMANDED.  ROSBOROUGH  WAS  ARRESTED  BY  THE  GBI  DEC.  15  AND  BOOKED  INTO  THE   HENRY  COUNTY  JAIL.


THE  INVESTIGATION  DATES  BACK  TO  JUNE   2019  WHEN  ROSBOROUGH  WAS  PLACED ON  LEAVE  AND  SUBSEQUENTLY  RESIGNED  AS  HEAD  OF  THE  TASK  FORCE.  

Posted by WTGA AM & FM at 1:11 PM

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