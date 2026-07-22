Wednesday, July 22, 2026

TPD TAKING ANOTHER LOOK AT A SHOOTING DEATH

 THERE  HAS  BEEN    FAMILY    SOCIAL  MEDIA  POSTS  REGARDING   THE  SHOOTING  DEATH  OF  A  MANCHESTER  TEEN -- 18  YEAR  OLD    AKEEM  ELLISON   AT  A  GRADUATION  PARTY  AT  PARK  LANE MAY    28TH,  2022 .  THOMASTON  POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON    TOLD  101  NEWS    HIS   INVESTIGATORS  ARE   TAKING  A  FRESH  LOOK  AT THE  CASE  AND IT  HAS  BEEN  ASSIGNED  TO  NEW  DETECTIVES.  CHIEF  RICHARDSON  HAS  TOLD   101  NEWS  THUS  FAR  WITNESSES  AT  THE PARTY   HAVE  DECLINED  TO    COME  FOWARD  AND  THAT  HAS   HAMPERED  EVIDENCE    IN  THE  CASE.  AT  LEAST  ONE  OTHER  YOUTH  WAS  WOUNDED  IN  THE  SHOOTING.  THERE  WAS   HEAR-SAY  THAT  THE  SHOOTING  WAS  THE  RESULT   OF  A    FEUD   BETWEEN  MANCHESTER  AND  TALBOT  COUNTY   TEENS.

Posted by WTGA AM & FM at 3:04 PM

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