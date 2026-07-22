TPD TAKING ANOTHER LOOK AT A SHOOTING DEATH

THERE HAS BEEN FAMILY SOCIAL MEDIA POSTS REGARDING THE SHOOTING DEATH OF A MANCHESTER TEEN -- 18 YEAR OLD AKEEM ELLISON AT A GRADUATION PARTY AT PARK LANE MAY 28TH, 2022 . THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS HIS INVESTIGATORS ARE TAKING A FRESH LOOK AT THE CASE AND IT HAS BEEN ASSIGNED TO NEW DETECTIVES. CHIEF RICHARDSON HAS TOLD 101 NEWS THUS FAR WITNESSES AT THE PARTY HAVE DECLINED TO COME FOWARD AND THAT HAS HAMPERED EVIDENCE IN THE CASE. AT LEAST ONE OTHER YOUTH WAS WOUNDED IN THE SHOOTING. THERE WAS HEAR-SAY THAT THE SHOOTING WAS THE RESULT OF A FEUD BETWEEN MANCHESTER AND TALBOT COUNTY TEENS.
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