BIG RIG OVERTURNED IN UPSON CO

UPSON COUNTY FIRE AND RESCUE UNITS RESPONDED TO AN OVERTURNED SEMI AT 19 SOUTH AND HIGHWAY 80 MONDAY AFTERNOON AND THE DRIVER WAS AIR FLIGHTED TO AN OUT OF TOWN TRAUMA CENTER. 101 NEWS SPOKE WITH NORTHSIDE FIRE DEPARTMENT CHIEF CHARLES SANDEFUR WHO TOLD US SALEM VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT CALLED FOR MUTUAL AID AND HIS CREW RESPONDED. WE WERE TOLD FIRE AND RESCUE UNITS HAD TO FREE THE TRAPPED TRUCK DRIVER WITH THE JAWS OF LIFE CUTTING TOOL. THE BIG RIG WAS TRAVELING ON 19 SOUTH WHEN THE ACCIDENT HAPPENED AND WAS TRANSPORTING LIQUID WASTE. GA. STATE PATROL IS INVESTIGATING.
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