Monday, July 6, 2026

BIG RIG OVERTURNED IN UPSON CO

 UPSON  COUNTY  FIRE  AND  RESCUE UNITS  RESPONDED  TO  AN  OVERTURNED  SEMI  AT  19  SOUTH  AND  HIGHWAY  80    MONDAY   AFTERNOON  AND  THE  DRIVER  WAS  AIR FLIGHTED  TO  AN  OUT  OF  TOWN  TRAUMA  CENTER.  101  NEWS  SPOKE  WITH  NORTHSIDE  FIRE  DEPARTMENT  CHIEF  CHARLES  SANDEFUR  WHO  TOLD  US  SALEM  VOLUNTEER  FIRE DEPARTMENT  CALLED  FOR  MUTUAL  AID  AND  HIS  CREW RESPONDED.    WE WERE  TOLD  FIRE  AND  RESCUE  UNITS  HAD  TO  FREE  THE   TRAPPED   TRUCK  DRIVER  WITH  THE  JAWS OF  LIFE  CUTTING  TOOL.   THE    BIG  RIG    WAS  TRAVELING  ON  19  SOUTH  WHEN  THE  ACCIDENT  HAPPENED  AND  WAS  TRANSPORTING    LIQUID  WASTE.   GA.  STATE  PATROL IS  INVESTIGATING.

Posted by WTGA AM & FM at 5:23 PM

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