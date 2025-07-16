Wednesday, July 16, 2025

UPSON PLANNING COMMISSION MEETING 7/14/25

 THE  UPSON COUNTY  PLANNING  COMMISSION  GOT  A  EXPLETIVE-LACED   EXIT  FROM  AN  APPLICANT  WHOSE  SPECIAL  EXCEPTION  WAS  VOTED  TO   DENY   TO  RECOMMEND TO  THE  COUNTY  COMMISSIONERS,  MONDAY.  WILLIE  QUILLER  CAN  TAKE  THE ISSUE  TO  THE  COUNTY  COMMISSIONERS BUT  HE  TOLD  THE  PLANNING  COMMISSION  HE  WAS  NOT  INTERESTED. QUILLER  HAD  BEEN  APPROVED  BY  THE  COUNTY  COMMISSIONERS  A  WHILE  BACK  TO OPERATE  A  SPECIAL  EVENTS  VENUE  WITH  ATV'S  AT  HIS PROPERTY 536  GORDON  SCHOOL  ROAD--BUT  THIS  APPLICATION  WENT  FURTHER.  HE  WANTED  PERMISSION  TO  ALLOW   NEIGHBOR YOUTH   TO  RIDE  ATV'S  ANY  TIME  THEY  WANTED  ON  HIS  10   ACRES. PLANNING  COMMISSION MEMBER  JACYLYNN  LEWIS  WARNED THAT  COULD  BE  DANGEROUS TO  RIDERS--RIDING WITHOUT  ADULT  SUPERVISION AT  ANY   HOUR.    PLANNING  COMMISSION  MEMBER  MARTIE  MURPHY  MADE  A  MOTION  TO  DENY  AND  IT  PASSED  UNANIMOUSLY.

THE  OTHER APPLICATON  ON  THE  AGENDA  WAS  FROM CLARK'S CHAPEL BAPTIST  CHURCH  FOR  A  CHURCH-ASSOCIATED  MULTI-PURPOSE  BUILDING 176  MATH;IS  LAKE  ROAD.  JEFF HILTON,  A  MEMBER  AT  THE  CHURCH  RECUSED  HIMSELF  FROM  THE  PUBLIC  HEARING  AND  SAT   IN  THE  AUDIENCE.  THE  COMMISSION  UNANIMOUSLY APPROVED  THE  APP BUT  REQUESTED  A  SITE PLAN  BE  ISSUED  TO  P&Z  DIRECTOR  DOUG  CURRIER  BEFORE  IT  IS  PRESENTED  TO  THE  COMMISSIONERS .  CHURCH  DEACON  JOE  JORDAN  SIGNALED  FROM  THE  AUDIENCE   HE  ALREADY  HAS  A  SITE  PLAN .

JANIS  BOWLES  ADDRESSED  THE  COMMISSION  REGARDING  ZONING/THE  SUBDIVISION  ORDIANCE--SHE  HAS  OPPOSED  THE  SERENITY  LAKE  SUBDIVISION  IN  HER  COMMUNITY. 

AUGUST 12  THE  PLANNING  COMMISSION  WILL  HOLD  A  WORK  SESSION    DEALING  WITH   CHANGES   ON  ZONING  AND  THE  SUBDIVISION  ORDINANCE.
Posted by WTGA AM & FM at 12:36 PM

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