Thursday, July 24, 2025

UPSON BALLOTS IN NOVEMBER

 THE  UPSON  COUNTY  BOARD OF  ELECTIONS  HAS  ISSUED  A  TENATIVE  BALLOT  FOR  THE  NOVEMBER  ELECTION  THAT  INCLUDES  THREE POSITIONS  IN  THE  CITY  OF  THOMASTON--MAYOR  PRO  TEM,  AND  COUNCIL  MEMBER  DISTRICTS  3  AND  4.  CITY OF  YATESVILLE  3  COUNCIL  MEMBER  SEATS--ONE  COUNTY  RACE  FOR  PROBATE  JUDGE,  AND A  STATE  RACE  FOR  PUBLIC  SERVICE  COMMISSIONER.


QUALIFYING  FOR  CITY  OF  THOMASTON  AND  UPSON  COUNTY  AUGUST 18TH  THROUGH  22ND,  CITY  OF  YATEVILLE  AUGUST  18TH  THROUGH 20TH.  VOTER  REGISTRATION  DEADLINE  IS  OCTOBER  6TH  AND  THE  FINAL  DATE  TO  ADD  SOMETHING  TO  THE  BALLOT  IS  SEPTEMBER  5. 


THE  CITY  OF  THOMASTON  AND  COUNTY  OF  UPSON   OFFICIALS  HAVE HELD  ONE  MEETING  ON  A  FLOST  SALES  TAX MEASURE  FOR  PROPERTY  TAX  RELIEF  THAT  COULD  BE  ON  THE  BALLOT--BUT  THE  TWO  GOVERNMENTS  APPARENTLY  HAVE  DIFFERENCES  ABOUT  HOW  TO  SPLIT  THE  $5  MILLION  IN  FUNDS.U

Posted by WTGA AM & FM at 11:50 AM

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