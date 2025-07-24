UPSON BALLOTS IN NOVEMBER

THE UPSON COUNTY BOARD OF ELECTIONS HAS ISSUED A TENATIVE BALLOT FOR THE NOVEMBER ELECTION THAT INCLUDES THREE POSITIONS IN THE CITY OF THOMASTON--MAYOR PRO TEM, AND COUNCIL MEMBER DISTRICTS 3 AND 4. CITY OF YATESVILLE 3 COUNCIL MEMBER SEATS--ONE COUNTY RACE FOR PROBATE JUDGE, AND A STATE RACE FOR PUBLIC SERVICE COMMISSIONER.
QUALIFYING FOR CITY OF THOMASTON AND UPSON COUNTY AUGUST 18TH THROUGH 22ND, CITY OF YATEVILLE AUGUST 18TH THROUGH 20TH. VOTER REGISTRATION DEADLINE IS OCTOBER 6TH AND THE FINAL DATE TO ADD SOMETHING TO THE BALLOT IS SEPTEMBER 5.
THE CITY OF THOMASTON AND COUNTY OF UPSON OFFICIALS HAVE HELD ONE MEETING ON A FLOST SALES TAX MEASURE FOR PROPERTY TAX RELIEF THAT COULD BE ON THE BALLOT--BUT THE TWO GOVERNMENTS APPARENTLY HAVE DIFFERENCES ABOUT HOW TO SPLIT THE $5 MILLION IN FUNDS.U
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