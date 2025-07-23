UPSON BOC MEETING 7/22/25

THE MEETING CHAMBER OF THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS TUESDAY WAS PACKED WITH MEMBERS OF THE UPSON COUNTY HUMANE SOCIETY CALLING ON THE BOC TO UPGRADE THE ANIMAL SHELTER AND PASS NEW LAWS REQUIRING SPADE AND NEUTER OF ANIMALS. THEY SAID THE CURRENT SHELTER IS 40 YEARS OLD BUT THEY PRAISED ANIMAL CONTROL AND SHELTER EMPLOYEES FOR DOING A QUALITY JOB WITH WHAT THEY HAVE TO WORK WITH.
COMMISSIONER JAMES ELLINGTON COMMENDED THE HUMANE SOCIETY FOR ITS WORK AT THE SHELTER AND SAID HE FOLLOWS THEIR EFFORTS ON FACEBOOK--AND URGED THEM TO CONTINUE. CHAIRMAN DAN BRUE LIKEWISE WAS SUPPORTIVE OF THEIR WORK ON ANIMAL CARE.
IDA DIRECTOR SLATE GULLEGE THANKED THE COMMISSIONERS AFTER THEY VOTED TO ESTABLISH A TECHNOLOGY OVERLAY DISTRICT SOMETHING HE SAID WOULD BE A VALUABLE TOOL FOR THE DEVELOPMENT AUTHORITY TO USE.
THE COMMISSIONERS GRANTED A BEER AND WINE PACKAGE SALES LICENSE TO SOUTHSIDE GROCERY 5775 INDIAN TRAIL AFTER THE PROPERTY WAS BROUGHT UP TO CODE.
BY UNANIMOUS VOTE THE COMMISSIONERS DENIED A REQUEST BY TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN FOR A SECURITY GUARD POSITION FOR THE TAX OFFICE AS IT MOVES TO THE DRAKE BUILDING. COMMISSIONERS JAMES ELLINGTON EXPLAINING BUSINESSES LIKE HOME DEPOT DON'T NEED SECURITY OFFICERS WHEN THEY MAKE DEPOSITS. CHASTAIN SAID HE HAS DEEP CONCERNS ABOUT THEIR SAFETY WHEN HIS OFFICE STAFF MAKES BANK DEPOSTS. AT THE COURTHOUSE ANNEX THE BANK IS RIGHT ACROSS THE STREET
A LOCAL COMPANY OWNED BY CHASE FALLIN--FLINT CONTRACTORS WAS AWARDED THE CONTRACT FOR RENOVATING THE DRAKE BUILDING FOR THE TAX COMMISSIONERS MOVE--$348,000. MCLEROY COMPANY AWARDED THE CONTRACT FOR BASEBALL FIELD CONCESSION STAND AND BATTING CAGES-$1.181 MILLION. CITY OF THOMASTON WILL PAY 32% OF IT AS A JOINT PROJECT. A NEW LIFT STATION IN LINCOLN PARK APPROVED--$594,000. ALL SPLOST PROJECTS.
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