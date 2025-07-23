Wednesday, July 23, 2025

UPSON BOC MEETING 7/22/25

 THE  MEETING  CHAMBER OF  THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS   TUESDAY   WAS  PACKED  WITH  MEMBERS OF  THE  UPSON  COUNTY   HUMANE  SOCIETY  CALLING  ON  THE  BOC  TO  UPGRADE  THE  ANIMAL SHELTER AND  PASS  NEW LAWS  REQUIRING  SPADE  AND  NEUTER OF  ANIMALS. THEY  SAID  THE  CURRENT  SHELTER  IS   40  YEARS  OLD    BUT    THEY  PRAISED  ANIMAL  CONTROL  AND  SHELTER  EMPLOYEES  FOR  DOING  A   QUALITY    JOB WITH  WHAT  THEY  HAVE  TO  WORK  WITH.


COMMISSIONER  JAMES  ELLINGTON   COMMENDED  THE  HUMANE  SOCIETY  FOR  ITS  WORK  AT  THE  SHELTER  AND  SAID  HE  FOLLOWS  THEIR  EFFORTS  ON  FACEBOOK--AND  URGED  THEM  TO  CONTINUE. CHAIRMAN  DAN  BRUE  LIKEWISE  WAS  SUPPORTIVE OF  THEIR  WORK  ON  ANIMAL  CARE.




IDA DIRECTOR  SLATE  GULLEGE  THANKED  THE  COMMISSIONERS  AFTER  THEY  VOTED  TO  ESTABLISH A  TECHNOLOGY  OVERLAY  DISTRICT  SOMETHING  HE  SAID WOULD  BE  A    VALUABLE  TOOL  FOR  THE  DEVELOPMENT  AUTHORITY  TO  USE. 


  THE  COMMISSIONERS  GRANTED  A  BEER  AND  WINE  PACKAGE  SALES  LICENSE  TO SOUTHSIDE  GROCERY 5775 INDIAN  TRAIL  AFTER  THE   PROPERTY   WAS  BROUGHT  UP  TO  CODE.

  

  BY  UNANIMOUS  VOTE  THE  COMMISSIONERS  DENIED A   REQUEST  BY  TAX  COMMISSIONER  ANDY  CHASTAIN  FOR A  SECURITY  GUARD POSITION  FOR  THE  TAX  OFFICE  AS IT  MOVES  TO  THE  DRAKE  BUILDING. COMMISSIONERS JAMES  ELLINGTON  EXPLAINING  BUSINESSES  LIKE   HOME  DEPOT  DON'T  NEED  SECURITY OFFICERS  WHEN  THEY  MAKE  DEPOSITS. CHASTAIN  SAID  HE  HAS DEEP  CONCERNS ABOUT  THEIR  SAFETY  WHEN  HIS  OFFICE  STAFF  MAKES  BANK  DEPOSTS. AT THE  COURTHOUSE  ANNEX  THE  BANK  IS  RIGHT  ACROSS  THE  STREET

  

  A  LOCAL  COMPANY  OWNED  BY  CHASE  FALLIN--FLINT  CONTRACTORS   WAS  AWARDED  THE  CONTRACT  FOR  RENOVATING  THE  DRAKE  BUILDING  FOR  THE  TAX  COMMISSIONERS  MOVE--$348,000. MCLEROY  COMPANY    AWARDED  THE  CONTRACT  FOR  BASEBALL  FIELD  CONCESSION  STAND  AND  BATTING  CAGES-$1.181 MILLION. CITY OF  THOMASTON  WILL  PAY  32%  OF  IT    AS  A  JOINT PROJECT.   A  NEW  LIFT  STATION  IN  LINCOLN PARK  APPROVED--$594,000. ALL  SPLOST PROJECTS.

  

  


Posted by WTGA AM & FM at 11:15 AM

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