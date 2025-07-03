GUILTY PLEA UPSON SUSPERIOR COURT HOMICIDE BY VEHICLE

A DEFENDANT IN UPSON SUPERIOR COURT--SUSAN FORD-- ENTERED AN ALFORD PLEA TO HOMICIDE BY VEHICLE IN THE 2ND DEGREE AND FETICIDE BY VECHILE IN THE 2ND DEGREE, FOR THE DEATH OF 27-YEAR OLD KARA SHIRAH AND HER UNBORN CHILD JULY 3RD. 2023 AND WAS SENTENCED WEDNESDAY BY THE HONORABLE W. FLETCHER SAMS. ACCORDING TO ASSISTANT D.A. JOHN MCABEE MS. FORD'S VEHICLE CROSSED THE CENTER LINE ON 74 WEST NEAR SUNNYSIDE ROAD AND STRUCK A VEHICLE HEAD-ON DRIVEN BY THE VICTIM'S HUSBAND TANNER SHIRAH .
ON THE FIRST COUNT MS. FORD WAS SENTENCED TO 12 MONTHS PROBATION $1000 FINE AND 120 HOURS COMMUNITY SERVICE. ON THE 2ND COUNT 12 MONTHS PROBATION , $1000 FINE TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT ONE. ON OTHER COUNTS DISTRACTED DRIVING 12 MONTHS PROBATION AND FAILURE TO MAINTAIN LANE 12 MONTHS PROBATION BOTH TO RUN CONSECUTIVE .
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