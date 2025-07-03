Thursday, July 3, 2025

GUILTY PLEA UPSON SUSPERIOR COURT HOMICIDE BY VEHICLE

 A  DEFENDANT  IN  UPSON  SUPERIOR  COURT--SUSAN  FORD--  ENTERED   AN  ALFORD  PLEA    TO HOMICIDE  BY  VEHICLE  IN  THE  2ND  DEGREE  AND    FETICIDE  BY  VECHILE  IN  THE  2ND  DEGREE,  FOR  THE  DEATH  OF 27-YEAR  OLD KARA  SHIRAH  AND  HER  UNBORN  CHILD  JULY  3RD. 2023  AND  WAS  SENTENCED  WEDNESDAY  BY  THE  HONORABLE W.  FLETCHER  SAMS. ACCORDING  TO  ASSISTANT  D.A. JOHN  MCABEE  MS.  FORD'S  VEHICLE  CROSSED  THE  CENTER  LINE   ON  74  WEST  NEAR   SUNNYSIDE  ROAD    AND  STRUCK  A  VEHICLE   HEAD-ON   DRIVEN  BY   THE  VICTIM'S  HUSBAND   TANNER  SHIRAH . 


ON  THE  FIRST  COUNT MS. FORD  WAS  SENTENCED TO  12  MONTHS PROBATION $1000  FINE  AND  120  HOURS  COMMUNITY  SERVICE.  ON  THE  2ND  COUNT 12  MONTHS PROBATION , $1000  FINE   TO  RUN  CONSECUTIVE  TO  COUNT  ONE.   ON  OTHER  COUNTS  DISTRACTED  DRIVING  12  MONTHS  PROBATION  AND  FAILURE  TO  MAINTAIN  LANE  12   MONTHS  PROBATION  BOTH  TO  RUN  CONSECUTIVE  .

Posted by WTGA AM & FM at 9:19 AM

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